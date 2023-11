ASIEN: - DURCHWACHSEN - Schwache Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie haben die Investoren an den Börsen des Landes nach zuletzt ohnehin schon trister Kursentwicklung am Donnerstag eher gelassen aufgenommen. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen notierte im späten Handel leicht im Plus. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong war der Hang-Seng-Index ebenfalls kaum verändert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um ein halbes Prozent.