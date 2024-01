DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Die Kurserholung in der zweiten Handelshälfte an der Wall Street dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Auftrieb verleihen. Nach dem Handelsschluss hierzulande war der US-Leitindex Dow Jones Industrial wieder gestiegen und hatte anfängliche Verluste komplett aufgeholt. An diese Aufwärtsbewegung des Dow dürfte der Dax anschliessen, der am Morgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start vom Broker IG 0,6 Prozent höher auf 16 643 Punkte indiziert wurde. Die nächsten Akzente könnten die Quartalsbilanzen grosser US-Banken im Tagesverlauf setzen.