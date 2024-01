ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die japanische Börse hat sich auch am Montag stark präsentiert. Der Leitindex Nikkei 225 setzte seinen Höhenflug mit einem Plus von 0,9 Prozent fort. 2023 hat der Index, auch dank des zum US-Dollar schwächeren Yen, bereits um mehr als sieben Prozent zugelegt. Der chinesische Aktienmarkt schwächelt hingegen weiter angesichts der zahlreichen Konjunkturprobleme Chinas. Zudem beliess die Notenbank des Landes am Montag einen wichtigen Zins entgegen den Erwartungen unverändert. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen sank zuletzt um 0,2 Prozent und in Hongkong büsste der Hang-Seng-Index 0,4 Prozent ein. Im Blick bleibt zudem die Geopolitik, nachdem Taiwan einen China-Kritiker zum Präsidenten gewählt hat.