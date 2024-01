02.00 Uhr: - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) mahnt den Bayer-Konzern zur Standort-Treue, Gespräch, Rheinische Post - Zum ersten Jahrestag der Anerkennung des Völkermords an Jesiden durch den Bundestag hat der Grünen-Abgeordnete Max Lucks wegen Abschiebungen in den Irak scharfe Kritik an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) geübt, Gespräch, Rheinische Post - Zum ersten Jahrestag der Anerkennung des Völkermords an Jesiden durch den Bundestag hat der Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden in Deutschland, Irfan Ortac (SPD), «masslose Enttäuschung» über die Bundesregierung geäussert, Gespräch, Rheinische Post - Die Deutsche Bahn wird zur Fussball-Europameisterschaft im Juni und Juli ihr Angebot erheblich ausweiten, Rheinische Post - Der Drei-Milliarden-Euro-Fördertopf von Digitalminister Volker Wissing (FDP) zum schnelleren Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland ist bislang nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft worden, Rheinische Post - Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, will das Bundesverfassungsgericht besser vor Demokratiefeinden schützen und fordert daher Erweiterungen im Grundgesetz, Interview, Rheinische Post - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert bestmögliche militärische Unterstützung der Ukraine, Gespräch, Bild