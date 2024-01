- Infineon möchte mehr Leute in Indien einstellen. Auch in Vietnam soll Belegschaft wachsen, Nikkei - CIA-Direktor Burns will über Geisel-Freilassung verhandeln, CNN - Japan will noch in diesem Jahr Anteile vom staatlichen Unternehmen Tokyo Metro an der Börse platzieren, Nikkei - Zur Halbzeit des fast sechstägigen Bahnstreiks zieht der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, eine positive Bilanz, Gespräch, Rheinische Post - Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, weist Vorschläge zur Änderung des Streikrechts scharf zurück, Gespräch, Rheinische Post - Der Ausverkauf deutscher Innovationen hat längst begonnen, Gastbeitrag von Theresa Gröninger, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft und Mitarbeiterin eines Start-ups, FAZ - «Die Belastungsgrenze ist überschritten», Gespräch mit Kai Beckmann, Präsident der Chemie-Arbeitgeber, über Streiks bei der Bahn, Sozialpartnerschaft in der Standortkrise und die neue Lohnrunde in der eigenen Industrie, FAZ - «Die Krise bietet herausragende Chancen», Gespräch mit Nikolas Müller, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, über sterile Neubauviertel, Fehler der Stadtplanung und Vorbilder in Europa, FAZ - Arcelormittal kann als letzter der grossen Stahlhersteller in Deutschland seinen staatlich geförderten grünen Umbau beginnen. Subventionen von 1,0-1,2 Milliarden Euro sollen voraussichtlich noch im ersten Quartal genehmigt werden, HB - Das deutsche Solar-Start-up Nexwafe will eine Fabrik in den USA bauen. Dort sollen jährlich sogenannte Wafer mit einer Kapazität von sechs Gigawatt produziert werden, Gespräch mit Firmenchef Davor Sutija, HB - Angesichts grosser Bedenken gegen das KI-Gesetz der EU ringt die Bundesregierung um eine Zustimmung zu dem Vorhaben, HB - Neues Haushaltsloch für die Ampel: Im Etat für das kommende Jahr fehlt noch ein zweistelliger Milliardenbetrag, HB - Die massiven Störungen der Handelsroute über das Rote Meer wirken sich bislang kaum auf die globalen Lieferketten und die Konjunktur aus, HB - "Das US-System ist dysfunktionaler als das in jedem anderen grossen Industrieland", Gespräch mit US-Politologe Ian Bremmer, HB

