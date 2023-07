STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit positiven Vorzeichen in den Handel starten. Damit würde er an die Vortage anknüpfen. Gestützt wird er dabei von den Vorgaben aus Übersee. - SMI vorbörslich: +0,23% auf 11'043,92 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,25% auf 34'347 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,15% auf 13'919 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,51% auf 32'428 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch H1: Nettoumsatz 4019 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3928 Mio) EBIT-Marge 17,1% (AWP-Konsens: 15,6%) Reinergebnis 498 Mio Fr. (AWP-Konsens: 436 Mio) Reinergebnis n. M. 486 Mio Fr. (AWP-Konsens: 428 Mio) EBIT 686 Mio Fr. (AWP-Konsens: 607 Mio) Org. Wachstum 18.0% (AWP-Konsens: 14,0%) 2023: Exzellente Aussichten für das 2. Halbjahr 2023 in allen Märkten Wermutstropfen bleibt das ungünstige Währungsumfeld vorbörsliche Indikation +4,6% - VAT Q2: Auftragseingang rund 155 Mio Fr. (VJ 354 Mio) Umsatz rund 221 Mio Fr. (VJ 286 Mio) Auftragsbestand rund 340 Mio Fr. (VJ 559 Mio) H1: EBITDA-Marge von "knapp unter" 30% H2: Update zu Erwartungen erfolgt am 27. Juli mit definitiven Zahlen vorbörsliche Indikation -4,4% - Roche-Mittel Ocrevus verringert mit subkutaner Injektion Aufwand für Patienten - Temenos gewinnt Auftrag von B2B-Zahlungsanbieter Convera - Barry Callebaut 9 Mte: Volumenentwicklung -2,7% (AWP-Konsens: -2,2%) Volumen 1'704,24 Tsd t (AWP-Konsens: 1709 Tsd t) Umsatz 6292 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6263 Mio) Inflationäres Umfeld drückte auf Kundennachfrage 2022/23: Zuversichtlich für "soliden" Betriebsgewinn hält an Ausblick für "flaches" Volumenwachstum fest vorbörsliche Indikation -1,2% - BCJ H1: Geschäftserfolg 16,4 Mio Fr. (VJ 9,8 Mio) Reingewinn 9,5 Mio Fr. (VJ 8,1 Mio) 2023: Ergebnis H1 lässt "sehr gutes" Ergebnis im Gesamtjahr erwarten - Hypi Lenzburg H1: Geschäftserfolg 11,9 Mio Fr. (VJ 10,6 Mio) Reingewinn 10,3 Mio Fr. (VJ 9,1 Mio) H2: Rechnen mit weiterhin positiver Geschäftsentwicklung - Polypeptide H1: Umsatz von rund 132 Mio EUR EBITDA zwischen -19 und -21 Mio EUR erwartet Verlust in H1 und 2023 erwartet Verhandlungen mit Kreditgebern zu langfristiger Finanzierung Auftragsbestand für H2 robust - Höhere Pipeline Kundenprojekte vorbörsliche Indikation -4,9% - Dufry: S&P erhöht Rating auf 'BB' - Ausblick "stabil" - Flughafen Zürich mit deutlich mehr Passagieren im Juni - ObsEva erhält volle weltweite Rechte an Nolasiban von Partner Yuyuan zurück - Wisekey gibt sich Holdingstruktur und will jede Tochter an die Börse bringen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: H1 EXPORTS -3.2% Y/Y; JAN-MAY +0.3% Y/Y H1 TRADE SURPLUS +$408.69 BLN; JAN-MAY +$359.48 BLN JUN IMPORTS -6.8% Y/Y VS MEDIAN -4.2% Y/Y JUN EXPORTS -12.4% Y/Y VS MEDIAN -10.0% Y/Y - GB: INDUSTRIEPRODUKTION MAI -0,6% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,4) INDUSTRIEPRODUKTION MAI -2,2% GG VORJAHR (PROGNOSE -2,3) BIP MAI -0,1% GG VM (PROG -0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,99% - Oneswissbank: Cafmagil Trust/HPF Holding melden Anteil von 67,54%/1,4% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,01% PRESSE DONNERSTAG - Donnerstag: - Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 (nachbörslich) Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis H1 - Oneswissbank: Ergebnis H1 Montag: - Richemont: Umsatz Q1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie im Q1 (Freitag) BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2023 (Freitag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni (Montag) Ausland: - EU: Industrieproduktion 05/23 (11:00) - US: Erzeugerpreise 06/23 (14:30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor (Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - - SIX-Indexanpassung per 18.9. - Keine Veränderungen im SMI - SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos im SLI - BKW ersetzen DocMorris im SMIM Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9641 - USD/CHF: 0,8653 - Conf-Future: -26 BP auf 147,75% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,049% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,51% auf 11'019 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,85% auf 1'738 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,60% auf 14'572 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,47% auf 16'023 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +2,65% auf 7'333 Punkte

