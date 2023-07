- SMI vorbörslich: +0,37% auf 11'016,76 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,22% auf 34'585 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,93% auf 14'245 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,17% auf 32'446 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q2: Umsatz Gruppe 13'622 Mio USD (AWP-Konsens: 13'198 Mio) Umsatz Innovative Med. 11'243 Mio USD (AWP-Konsens: 10'838 Mio) Umsatz Sandoz 2379 Mio USD (AWP-Konsens: 2377 Mio) Core-EBIT 4668 Mio USD (AWP-Konsens: 4442 Mio) Core-Reingewinn 3811 Mio USD (AWP-Konsens: 3560 Mio) Core-EPS 1,83 USD (AWP-Konsens: 1,71 USD) Reingewinn Gruppe 2317 Mio USD (VJ 1695 Mio) 2023: Neu Konzernumsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich Core-EBIT neu im niedrigen 2-stelligen %-Bereich erwartet VR unterstützt Trennung von Sandoz durch 100-prozentigen Spin-off Sandoz Spin-off für Anfang des vierten Quartals 2023 vorgesehen aoGV am 15. September zu Sandoz Spin-off Start eines Aktienrückkaufprogramms von bis zu 15 Milliarden USD CFO: M&A-Opportunitäten sind eher rar derzeit Umfeld für Private-Equity schwierig - auch mit Blick auf Sandoz Rückmeldung vom Aktionariat zu Sandoz bislang unterstützend Erwarten weiterhin keine Entresto-Generika vor Mitte 2025 Gilenya-Umsatzerosion durch Generika im Rahmen der Erwartung Cosentyx-Umsatz stark getrieben durch China-Markt Cosentyx-Umsatzplus ab 2024 dank erweiterter Indikation erw. Umsatz f. SMA-Therapie Zolgensma dürfte einige Zeit seitwärts SMA-Therapie Zolgensma "wartet" auf neue Impulse Vorbörsliche Indikation +1,8% - SGS ernennt Géraldine Picaud zur neuen CFO - DKSH H1: Umsatz 5624 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5652 Mio) Organisches Wachstum 4,3% (AWP-Konsens: 3,0%) EBIT 162,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 161,1 Mio) Reingewinn 107,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102,2 Mio) 2023: Ausblick bestätigt - EBIT über VJ Umsatzwachstum über BIP-Wachstum Bleiben zuversichtlich für langfr. Potenzial von Asien - GAM: Newgame lanciert Teilangebot Angebot bezieht sich auf maximal 28 Millionen Titel Angebot liegt bei 0,55 Franken in bar Start des Angebots am oder um den 17.08. Newgame: Bieten Aktionären, die aussteigen wollen, attraktive Bedingungen Bedingung für Angebot ist, dass aoGV eigene Kandidaten wählt - SFS H1: Umsatz 1574 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1618 Mio) EBIT 189,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 200,4 Mio) EBIT-Marge 12,1% (AWP-Konsens: 12,4%) Reingewinn 134,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 153,2 Mio) 2023: Prognosen leicht gesenkt - Neu Umsatz von 3,1-3,3 Mrd Fr. erwartet EBIT-Marge von rund 12% erwartet Vorbörsliche Indikation -1,9% - WKB H1: Geschäftsertrag 143 Mio Fr. (VJ 127,4 Mio) Geschäftserfolg 74,12 Mio Fr. (VJ 61,2 Mio) Reingewinn 65,71 Mio Fr. (VJ 53,8 Mio) 2023: Erwarten höhere Ergebnisse als in den vorigen Jahren - ZGKB H1: Geschäftsertrag 151,7 Mio Fr. (VJ 121,8 Mio) Geschäftserfolg 73,2 Mio Fr. (VJ 59,8 Mio) Reinergebnis 62,7 Mio Fr. (VJ 52,3 Mio) 2023: Ergebnis über Vorjahr erwartet Im zweiten Halbjahr erhöhte Volatilität an Finanzmärkten erwartet - Dormakaba nimmt an EU-finanziertem Forschungsprojekt teil NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Salt bittet Kunden stärker zur Kasse PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 5,12% - Dormakaba: SEO Management AG meldet Anteil von 5,33%/1,28% - Julius Bär: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,003% - Rieter: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,004% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 71,488% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Novartis: Conference Call Ergebnis H1 (14.00 Uhr) - DKSH: Conference Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - SFS: Conference Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr/Webcast 10.00 Uhr) - Givaudan: Ergebnis H1- (Conf. Call 15.00 Uhr) - BLKB: Ergebnis H1 - Bossard: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - CPH: Ergebnis H1 - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medmix: Ergebnis H1 - Mikron: Ergebnis H1 - Rieter: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Conf. Call 18.15 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Bauinvestitionen in der Schweiz 2022 (08.30 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2023 (Donnerstag) Ausland: - US: Einzelhandelsumsatz 06/23 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 06/23 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 06/23 (15.15 Uhr) Lagerbestände 05/23 (16.00 Uhr) NAHB-Index 07/23 (16.00 Uhr) API Ölbericht (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7. - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07. Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.08. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) - SIX-Indexanpassung per 18.9. - SMI: Keine Veränderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9669 - USD/CHF: 0,8599 - Conf-Future: -28 BP auf 149,51% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,915% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,21% auf 10'976 Punkte - SLI (Montag): -1,07% auf 1'737 Punkte - SPI (Montag): -1,09% auf 14'539 Punkte - Dax (Montag): -0,23% auf 16'069 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,06% auf 7'292 Punkte

