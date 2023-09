STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag, dem ersten Tag im September, dank positiven Vorgaben aus China etwas höher erwartet. Das Reich der Mitte hat weitere Stützungsmassnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft angekündigt. Zudem fielen Stimmungsdaten für das Verarbeitende Gewerbe besser als erwartet aus. Aber vor den am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten dürften sich die Anleger trotzdem vorsichtig verhalten. - SMI vorbörslich: +0,21 Prozent auf 11'149,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,48 Prozent auf 34'722 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,11 Prozent auf 14'035 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,45 Prozent auf 32'767 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche liefert gute Studienergebnisse zu Lungenkrebsmittel Alecensa vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - CFT H1: Betriebsergebnis 60,9 Mio Fr. (VJ 43,9 Mio) Reingewinn 51,0 Mio Fr. (VJ 51,1 Mio) - EEII H1: H1: Reinergebnis -0,18 Mio Fr. (VJ -6,02 Mio) - Highlight E&E H1: Umsatz 186,4 Mio Fr. (VJ 268,5 Mio) Konzernergebnis -23,7 Mio Fr. (VJ -14,3 Mio) Betriebsergebnis -15,7 Mio Fr. (VJ -7,6 Mio Fr.) - Plazza H1: Liegenschaftenertrag 13,33 Mio Fr. (VJ 13,09 Mio) Reingewinn exkl. NB 8,61 Mio Fr. (VJ 8,58 Mio) EBIT 11,05 Mio Fr. (VJ 19,18 Mio) Reinergebnis 9,54 Mio Fr. (VJ 15,31 Mio) 2023: Erwarten weiterhin weitgehend stabile Entwicklung EBIT vor NB in der Grössenordnung des Vorjahres erwartet. Projektfortschritte dürften mögl. Abwertungen kompensieren -Valiant: Moodys bestätigt Ratings NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt bei 1,50 Prozent - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 5,39 Prozent - Autoneum: Martin Ebner/Rosmarie Ebner melden Anteil von 5,6 Prozent - Evolva meldet Eigenanteil von 0,327 Prozent/46,018 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,01 Prozent - Swissquote meldet Eigenanteil von 3,021548 Prozent/3,105628 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - CFT: Conf. Call Ergebnis H1 (10.30 Uhr) Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) Dienstag: - Accelleron: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BKW: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr, Zürich) - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2023 (08.30 Uhr ) Landesindex der Konsumentenpreise August 2023 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) August (09.30 Uhr) - Seco: BIP Q2 2023 (Montag) - BFS: Logiernächte Juli 2023 (Dienstag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - EZ: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 8/23 (14,30 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 7/23 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9580 - USD/CHF: 0,8835 - Conf-Future: +78 BP auf 150,97 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,952 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,32 Prozent auf 11'126 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,06 Prozent auf 1'744 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,15 Prozent auf 14'615 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,35 Prozent auf 15'947 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,77 Prozent auf 7'317 Punkte

awp-robot/sw/kw