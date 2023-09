STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt werden zum Wochenschluss zunächst keine stärkeren Kursausschläge erwartet. Die Marktteilnehmer dürften sich vor dem Wochenende eher zurückhalten. Denn kommende Woche steht die Zinsentscheidung der EZB an. - SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 11'013,84 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,17 Prozent auf 34'501 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,89 Prozent auf 13'749 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,19 Prozent auf 32'598 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Coltene ernennt Dominik Arnold zum neuen CEO CEO Martin Schaufelberger soll 2025 in den VR gewählt werden - Villars H1: Umsatz 33,7 Mio Fr. (VJ 34,9 Mio) Reinergebnis 1,11 Mio Fr. (VJ 1,06 Mio) - EFG startet Aktienrückkauf auf zweiter Handelslinie am 11. September - Georg Fischer passt Angebotspreis für Uponor wegen Dividende an - Hiag will neues operatives Zentrum für Saviva errichten - Talenthouse soll als Börsenmantel für Firma aus Unterhaltungsbranche dienen - Von Roll: Altana-Tochter Elantas hält 87,69 Prozent des Aktienkapitals - Ypsomed hat Produktion in Burgdorf ausgebaut NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: Q2 GDP REV +1.2 Prozent Q/Q; PRELIM +1.5 Prozent; MEDIAN +1.3 Prozent - DE: VERBRAUCHERPREISE AUG +6,1 Prozent GG VJ (PROG +6,1) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE AUG +0,3 Prozent GG VM (PROG +0,3) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI AUG +6,4 Prozent GG VJ (PROG +6,4) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI AUG +0,4 Prozent GG VM (PROG +0,4) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von 8,08 Prozent - Oneswissbank: Sara E. Scheiner meldet Anteil von 3,4 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Swiss Re: MK anlässlich 'Rendez-Vous de Septembre', Monte Carlo (14.15 Uhr) - Roche: Pharma Day, London Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2023 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - DE: DIW Konjunkturprognose (09.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 7/23 (endgültig) (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 7/23 (21:00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9544 - USD/CHF: 0,8895 - Conf-Future: Kein Abschluss am Donnerstag -58 BP auf 148,07 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,988 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,63 Prozent auf 10'993 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,23 Prozent auf 1'736 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,47 Prozent auf 14'492 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,14 Prozent auf 15'719 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,81 Prozent auf 7'196 Punkte

awp-robot/sw/ra