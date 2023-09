STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Gewinnen starten. Von der Wall Street kommen vor allem von Technologiewerten gute Vorgaben. Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag wollten die Anleger aber nicht zu weit ins Risiko gehen, hiess es im Handel. - SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 10'982,15 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,25 Prozent auf 34'664 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,14 Prozent auf 13'918 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,83 Prozent auf 32'738 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé bringt neues Kaffeesystem in die Schweiz - Calida schliesst Strategieüberprüfung ab Wertberichtigung bei Cosabella von 39-49 Mio Fr. Multibrand-Webshop onmyskin.com wird eingestellt - Kosten 3 Mio Fr. Dividendenpolitik (mindestens Hälfte Free Cash Flow) wird beibehalten Eric Sibbern tritt als VR zurück 2023: Umsatz und EBIT unter Vorjahresniveau erwartet Verlust im laufenden Jahr erwartet 2026: EBIT-Marge von 10 Prozent weiterhin als Ziel - Hochdorf schliesst Fabrik per Ende 2026; baut 40 unbefristete Stellen ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Privatbank J. Safra Sarasin eröffnet Niederlassung in Paris - ZKB will Bond-Ratingcoverage nach Rückzug der Credit Suisse ausbauen emittiert erneut Bail-in-Anleihe über 500 Millionen Euro PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - GB: Arbeitslosenquote Juli 4,3 Prozent (Prognose 4,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,01 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2023 (nachbörslich) Mittwoch - BVZ: Ergebnis H1 - Lalique: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Logitech (14.00 Uhr); Von Roll (aoGV im Zshg. mit Altana-Übernahme 10.30 Uhr) Donnerstag: - Aevis: Ergebnis H1 - Crealogix: Ergebnis 2022/23 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2023 (Donnerstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9573 - USD/CHF: 0,8915 - Conf-Future: -78 BP auf 146,82 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,053 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,22 Prozent auf 10'972 Punkte - SLI (Montag): +0,26 Prozent auf 1'731 Punkte - SPI (Montag): +0,21 Prozent auf 14'460 Punkte - Dax (Montag): +0,39 Prozent auf 15'801 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,14 Prozent auf 7'278 Punkte

awp-robot/sw/kw