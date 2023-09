- SMI vorbörslich: -0,66 Prozent auf 11'080,62 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,22 Prozent auf 34'441 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,53 Prozent auf 13'469 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,20 Prozent auf 32'628 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza bestätigt Ausblick 2023 bekräftigt im Vorfeld des Kapitalmarkttages den Ausblick vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Reuters: Roche-Tochter Genentech mit Erfolg vor US-Berufungsgericht - Swiss Life Deutschland wird europäische Aktiengesellschaft - Aevis: Swiss Medical Network kauft Luzerner Höhenklinik Montana Swiss Medical Network bezahlt 12,5 Mio Fr. für Höhenklinik Montana - SHL H1: Umsatz 29,0 Mio USD (VJ 28,8 Mio) Nettoergebnis -2,1 Mio USD (VJ -0,1 Mio) - Xlife H1: Umsatz 347'979 Fr. (VJ 372'448) EPS -1,10 Fr. (VJ -1,48) 2023: Verpartnerung von Projekten geplant, um Mehrwert zu schaffen - APG SGA ernennt Nico Müller zum CFO - Datacolor-Aktionär Dubach hält gemäss definitivem Zwischenergebnis über 98 Prozent - SIX ernennt Bjørn Sibbern zum neuen Börsenchef per 2024 - TX Group: Medienkonzern Tamedia baut bis zu 28 Stellen in der Romandie ab - Ypsomed investiert 15 Millionen Franken in neues Konferenz- und Kulturzentrum NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Hero schliesst Konfitürenverpackung in Lenzburg - Hilti 8 Mte: Umsatz 4312 Mio Fr. (+5,0 Prozent) Betriebsergebnis 466 Mio Fr. (+18,9 Prozent) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: UBS Group AG meldet Anteil von 8,84 Prozent - Basilea: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,17 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 13,835 Prozent/9,517 Prozent - EFG: Gruppe um EFG Bank/BTGP-BSI etc. meldet Anteil von 67,95 Prozent/3,03 Prozent - Investis: Caceis SA meldet Anteil von 5,04905 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,98 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - SHL: Conf. Call Ergebnis H1 (16.00 Uhr) - Alpine Select: aoGV (Auszahlung Sonderdividende; 11.00 Uhr, Zug) Freitag: - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung inkl. MK (09.30 Uhr) Zahlungsbilanz Q2 (Freitag) - KOF: Consensus Forecast (Montag) Ausland: - GB: Notenbank-Entscheidung - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) (14.30 Uhr) Leistungsbilanz Q2/23 14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 08/23 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 09/23 (16.00 Uhr) Frühindikator 08/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9576 - USD/CHF: 0,8999 - Conf-Future: +52 BP auf 147,35 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,096 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,77 Prozent auf 11'154 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,90 Prozent auf 1'749 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,91 Prozent auf 14'646 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,75 Prozent auf 15'782 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,75 Prozent auf 7'331 Punkte

