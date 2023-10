- SMI vorbörslich: +0,24 Prozent auf 10'809,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,03 Prozent auf 33'120 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,12 Prozent auf 13'220 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,18 Prozent auf 31'021 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Implenia: gewinnt zwei grosse Hochbauprojekte in Deutschland Auftragsvolumen von über EUR 100 Mio. (CHF 96 Mio.) - Peach Property: Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti tritt zurück Verwaltungsrat Kurt Hardt tritt ebenfalls zurück Klaus Schmitz wird geschäftsführender Vorsitzender des VR - Arundel schliesst Verkauf von London-Standort seiner britischen Tochter ab - Datacolor: Aktionär hält nach provisorischem Endergebnis über 99 Prozent - TX-Tochter Goldbach verlängert Zusammenarbeit mit Seven One Entertainment NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote September 2,0 Prozent (VM 2,0 Prozent), saisonber. 2,1 Prozent (VM 2,1 Prozent) International: - DE: Auftragseingang Industrie Aug -4,2 Prozent gg Vorjahr (Prognose -7,9) Auftragseingang Industrie Aug +3,9 Prozent gg Vormonat (Prognose +1,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: UBS Fund Management hält Anteil von 5,01 Prozent - Adecco: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,01 Prozent - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: Morgan Stanley meldet Anteil von 4,93 Prozent/5,01 Prozent - Sandoz Group: Novartis AG meldet Anteil von 4,2981 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven September 2023 (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - US: Arbeitsmarktbericht 09/23 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 08/23 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (Nachfr. 10.-23.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: per 09.10: - Dormakaba (9,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9627 - USD/CHF: 0,9134 - Conf-Future: -42 BP auf 146,10 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,161 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,25 Prozent auf 10'783 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,30 Prozent auf 1'686 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 14'119 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,20 Prozent auf 15'070 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,02 Prozent auf 6'998 Punkte

awp-robot/sw/tv