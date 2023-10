- SMI vorbörslich: -0,08 Prozent auf 10'829,23 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,87 Prozent auf 33'408 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,60 Prozent auf 13'431 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Feiertag, Börse geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär: Mehrere Neuzugänge in GL, Abgang von Robert-Charrue und Sanchez - Novartis: FDA genehmigt Cosentyx als IV-Behandlung bei rheumat. Erkrankungen - Sandoz einigt sich mit Neurocrine Biosciences in Patentstreit - UBS-Regionaldirektorin Zürich tritt kurz nach Ernennung wieder ab - Addex kündigt Plan zu Anpassung von ADS-Umtauschverhältnis an - Aryzta kauft 120,3 Mio. Fr. zweier CHF-Hybridanleihen zurück - GAM-Aktionärsgruppe Newgame hält nach Teilangebot weiterhin 27,1 Prozent - Talenthouse erhält Aufschub für Semester-Publikation bis Ende Oktober NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Gesamtproduktion Aug -0,2 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,1 Prozent) Gesamtproduktion Aug -2,0 Prozent gg Vorjahr (Prognose -1,5 Prozent) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank mit Anteil von <3 Prozent; The Goldman Sachs Group, Inc. 5,15 Prozent - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 3,01 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank mit Anteil von <3 Prozent; Morgan Stanley mit 5,01 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 19,981 Prozent - Tecan: Candriam Luxembourg meldet Anteil von 2,96 Prozent - U-blox: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01 Prozent - Wisekey meldet Eigenanteil von 2,69 Prozent/38,51 Prozent; Joel Arber 5,04 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - U-blox: Umsatz Q3 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2023 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: -EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ankündigung Di/Ergebnis Mi) Ausland: - EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/23 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (Nachfr. 10.-23.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Dormakaba (9,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9599 - USD/CHF: 0,9090 - Conf-Future: -46 BP auf 145,64 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,16 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,50 Prozent auf 10'838 Punkte - SLI (Freitag): +0,72 Prozent auf 1'698 Punkte - SPI (Freitag): +0,31 Prozent auf 14'163 Punkte - Dax (Freitag): +1,06 Prozent auf 15'230 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,91 Prozent auf 7'060 Punkte

awp-robot/sw/tv