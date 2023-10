- SMI vorbörslich: +0,64 Prozent auf 10'891,59 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,59 Prozent auf 33'605 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,39 Prozent auf 13'484 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,59 Prozent auf 31'797 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erzielt weiteren Forschungserfolg mit Augenmittel Vabysmo vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Asmallworld startet Kapitalerhöhung im Wert von bis zu 4,11 Mio Fr. Mehrheitsaktionärin Pellegrino hat Teilnahme zugesichert - Cosmo reicht Zulassungsantrag für Winlevi bei EMA ein - DKSH geht Partnerschaft mit Acro Biomedical für Vietnam ein - Georg Fischer: Stefan Räbsamen soll Hubert Achermann im VR ersetzen - IGEA Pharma legt aufdatierte Zahlen zum Zusammenschluss mit RBCARE2023 vor - Relief Therapeutics hat in den USA mehr als 400'000 ADR-Papiere im Umlauf NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,06 Prozent; Israel Englander 4,98 Prozent - Sandoz: Familienstiftung Sandoz meldet Anteil von 4,1493 Prozent - Von Roll: Elantas GmbH meldet Anteil von 88,68 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - U-blox: Umsatz Q3 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2023 (nachbörslich) Donnerstag: - Givaudan: Umsatz 9 Mte - VAT: Trading Update Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bossard: Umsatz Q3 - Kuros: Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: -EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - IWF: Weltwirtschaftsausblick (15.00 uhr) SONSTIGES - EFV: Bund stockt Anleihen 0,5 Prozent/2030, 2,5 Prozent/2036 und 0,5 Prozent/2058 auf - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (Nachfr. 10.-23.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Asmallworld (Kapitalerhöhung - am oder um den 27.10.2023 geplant) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE: - keine DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9564 - USD/CHF: 0,9054 - Conf-Future: -14 BP auf 145,50 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,124 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,14 Prozent auf 10'822 Punkte - SLI (Montag): -0,52 Prozent auf 1'689 Punkte - SPI (Montag): -0,20 Prozent auf 14'134 Punkte - Dax (Montag): -0,67 Prozent auf 15'128 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,33 Prozent auf 7'021 Punkte

awp-robot/sw/uh