- SMI vorbörslich: -0,08 Prozent auf 10'880,53 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,93 Prozent auf 33'985 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,20 Prozent auf 13'568 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,08 Prozent auf 32'000 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza setzt sich am Investorentag neue Ziele 2023: Umsatzwachstum wird am oberen Ende der Prognose liegen CORE-EBITDA-Marge über den prognostizierten 28 bis 29 Prozent Aufhebung des Moderna-Vertrags bringt einmalige Kündigungsgebühr 2024: Marge im hohen 20 Prozentbereich erwartet 2024-2028: Umsatzwachstum 11-13 Prozent erwartet CORE-EBITDA-Marge von 32 bis 34 Prozent erwartet Ausschüttungsquote bei 35 Prozent-45 Prozent des Reingewinns Wachstum im 2024 wird kompensiert durch Effekte wg. Moderna- u. Kodiak Verhandlungen mit Moderna über Vertragsbeendigung über ca. 0,2 Mrd CHF Erste Anzeichen für eine Erholung des Early-Stage-Geschäftes Kommerzielles Geschäft nicht von Funding-Problemen betroffen 70-80 Prozent des Capex werden in Wachstumsinitiativen gesteckt vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent - Kühne+Nagel und SATS gehen strategische Zusammenarbeit ein - Basilea hat Daten zum Antibiotikum Ceftobiprol an Fachkongress vorgestellt - Datacolor: Werner Dubach schliesst öffentliches Kaufangebot ab - GF überschreitet 10 Prozent-Schwelle bei Uponor; gemeinsame Beteiligung von 46,9 Prozent Erwartet weiter Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2023 - Medmix plant Übernahme einer 25 Prozent-Beteiligung an der AARDEX Group will mit AARDEX die Aktivitäten der Tochter Haselmeier stärken - Meier Tobler 9 Mte: Umsatz +1,2 Prozent auf 407,9 Mio Fr. Q3: Umsatz -9,1 Prozent auf 131,5 Mio Fr. Q4: Deutlich tiefere Umsätze als VJ erwartet 2023: Umsatz, EBITDA und Konzerngewinn unter VJ erwartet Startschwierigkeiten bei Inbetriebnahme Dienstleistungscenter Geschäftsgang H2 dadurch gebremst Bestellungen im Q3 verzögert oder unvollständig ausgeliefert Dividende/Aktienrückkauf aus heutiger Sicht nicht gefährdet 2024 dürfte nicht mehr durch Lieferprobleme beeinträchtigt sein - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,35 Prozent; UBS Group AG 10,01 Prozent - Tecan: FIL Limited meldet Anteil von 3,01 Prozent - Temenos: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Lonza: Investorentag (Webcast 09.30 Uhr) Mittwoch: - ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Swiss Re: Conf. Call zum Branchentreffen in Baden-Baden (10.00 Uhr) - Gurit: Umsatz Q3 (nachbörslich) Donnerstag: - Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Roche: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q3 (Conf Call 10.00 Uhr) - Comet: Update Q3 - DocMorris: Trading Update Q3 - GAM: Zwischenbericht Q3 - Inficon: Ergebnis Q3 (Web Conf. 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2023 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Index 10/23 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 9/23 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 9/23 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 9/23 (15.15 UHR) Lagerbestände 8/23 (16.00 Uhr) NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/23 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (Nachfr. 10.-23.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Asmallworld (Kapitalerhöhung - am oder um den 27.10.2023 geplant) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9501 - USD/CHF: 0,9012 - Conf-Future: -22 BP auf 146,89 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,095 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,10 Prozent auf 10'889 Punkte - SLI (Montag): +0,14 Prozent auf 1'705 Punkte - SPI (Montag): -0,03 Prozent auf 14'236 Punkte - Dax (Montag): +0,34 Prozent auf 15'238 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,16 Prozent auf 7'022 Punkte

awp-robot/sw/