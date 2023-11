- SMI vorbörslich: +0,13 Prozent auf 10'729,77 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,43 Prozent auf 34'828 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,37 Prozent auf 14'094 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,52 Prozent auf 33'520 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q3: Umsatz 2303 Mio USD (AWP-Konsens: 2348 Mio) Op. Kernmarge 19,5 Prozent (AWP-Konsens: 19,9 Prozent) Kernergebnis je Aktie 0,66 USD (AWP-Konsens: 0,67 USD) Op. Marge 12,7 Prozent (AWP-Konsens: 11,6 Prozent) Ergebnis je Aktie 0,41 USD (AWP-Konsens: 0,35 USD) Umsatz Surgical 1276 Mio USD (VJ 1216 Mio) Umsatz Vision Care 1027 Mio USD (VJ 908 Mio) 2023: Umsatz von 9,3 bis 9,4 Mrd USD erwartet (zuvor 9,3-9,5 Mrd) Weiterhin Kernmarge von 19,5 bis 20,5 Prozent erw. vorbörsliche Indikation -3,3 Prozent - Holcim trennt sich von Geschäften in Uganda und Tansania - Roche erhält CH-Zulassung für Columvi bei B-Zell-Lymphom - SoftwareOne Q3: EBITDA adj. 47,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 49,6 Mio) EBITDA-Marge adj. 20,5 Prozent (AWP-Konsens: 21,0 Prozent) Umsatz 233,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 236,2 Mio) Umsatz Marketplace 121,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 123,4 Mio) Umsatz Services 112,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 112,8 Mio) Excellence-Programm Einsp. von CHF 27 Mio bis Ende Sept. 2023 2023: Neu Umsatzwachstum im hohen einst. Prozentbereich erwartet Ziel EBITDA-Marge von 24-25 Prozent bestätigt mittelfristige Prognose bestätigt VR-Prüfung zu Übernahmeangebot «verläuft wie geplant» - U-Blox: Spectrum Entrepreneurial Ownership (SEO) hat Anteil von 5 Prozent erworben SEO ist nun grösster Aktionär - soll 2024 in den VR einziehen - Ypsomed H1: Umsatz 255,39 Mio Fr. (AWP-Konsens: 250,3 Mio) Umsatz Delivery Systems 176,53 Mio Fr. (AWP-Konsens: 171,1 Mio) Umsatz Diabetes Care 72,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 71,5 Mio) EBIT 39,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 37,5 Mio) Reingewinn 36,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,9 Mio) 2023/24: Ausblick bestätigt EBIT von mindestens 90 Mio Fr. erwartet Umsatzwachstum von rund 25 Prozent erwartet zugrundeliegende Wachstumstreiber bieten Potenzial vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Also übernimmt österreichische Target Holding - Inficon eröffnet neue Produktions-, Verkaufs- und Servicestätte in Malaysia - Talenthouse schlägt Atis-CEO für VR vor und beantragt Kapitalerhöhung - Wisekey erhöht Umsatzprognose 2023: Umsatz von über 30 Mio USD angepeilt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: VERBRAUCHERPREISE OKTOBER +4,6 Prozent GG VJ (PROGNOSE +4,7) - JP: Q3 REAL GDP -0.5 Prozent Q/Q; MNI MEDIAN -0.1 Prozent - CN: OCTB RETAIL SALES +7.6 Prozent Y/Y VS MEDIAN +7.0 Prozent Y/YB WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Comet: Ernst Göhner Stiftung meldet Anteil von 3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 15,323 Prozent/7,012 Prozent - Highlight Event: Rolf Elgeti meldet Anteil von 9,63 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: Wellington Management Group LLP meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - SoftwareOne: Audio Webcast Q3 (09.00 Uhr) - Ypsomed: MK H1 (10.30 Uhr) - Alcon: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) - UBS: Gerichtsentscheid im Steuerstreit in Frankreich (ca. 14h erwartet) Donnerstag: - Baloise: Q3-Statement - EFG International: Trading Update 10M - Orascom DH: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Zurich Insurance: Investor Day (ab 11.00 Uhr) - Georg Fischer: Flow Solution Day (ab 13.30 Uhr) - Oneswissbank: aoGV zu Dekotierung etc. Freitag: - Datacolor: Geschäftsbericht 2022/23 (inkl. Dividende etc.) - Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion im Q3 (Freitag) Ausland: - EU: Industrieproduktion September 2023 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz Oktober 2023 (14.30 Uhr) - US: Erzeugerpreise Oktober 2023 (14.30 Uhr) - US: Empire State Index November 2023 (14.30 Uhr) - US: EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) SONSTIGES - Medartis fallen aus MSCI Small Cap (per 1.12.) - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (Nachfrist bis 16.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (bewilligt an aoGV, Vollzug bis Ende Jahr erw.) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9660 - USD/CHF: 0,8887 - Conf-Future: +85 BP auf 147,33 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,074 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,18 Prozent auf 10'716 Punkte - SLI (Dienstag): +1,85 Prozent auf 1'698 Punkte - SPI (Dienstag): +1,42 Prozent auf 14'098 Punkte - Dax (Dienstag): +1,76 Prozent auf 15'614 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +2,00 Prozent auf 7'186 Punkte

