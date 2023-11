- SMI vorbörslich: -0,06 Prozent auf 10'775,31 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,18 Prozent auf 35'088 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,59 Prozent auf 14'200 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,29 Prozent auf 33'452 Punkte (08.00 Uhr) - UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan platziert Anleihe über 500 Millionen Euro - SIG Group: Ziele an Kapitalmarkttag bestätigt mittelfr. Umsatzplus von 4-6 Prozent, EBITDA-Marge über 27 Prozent angepeilt - DocMorris passt Organisationsstruktur an: Verkleinerung der Konzernleitung von sechs auf fünf Mitglieder CEO Walter Hess übernimmt auch Deutschland-Segmentverantwortung Matthias Peuckert, Head Germany, verlässt das Unternehmen Weitere Synergien durch Konsolidierung von Gruppenfunktionen etc. - Helvetia erwartet ausserordentlich hohen Schadenaufwand im Q3 2023 Netto-Schadenlast aus Grossereignissen im Q3 bei rund 200 Mio CHF Kapitalisierung bleibt stark - SST-Quote ca. 300 Prozent per Ende Sept. hält an «bewährter Dividendenpolitik» fest will weiter 2021-2025 mehr als 1,65 Mrd. an Dividenden ausschütten vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent - GLKB-Geschäftsleitungsmitglied Michaela Ernst verlässt Bank - Vetropack nominiert Urs Ryffel zur Wahl in den Verwaltungsrat - Von-Roll-Übernahme: Altana hält gemäss definitivem Endergebnis 98,5 Prozent - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von 5 Prozent - Intershop: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,01 Prozent - Siegfried: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3 Prozent - Skan: Martin Reber meldet Anteil von 3,5582 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 5 Prozent PRESSE MITTWOCH - Julius-Bär-Millionenkredit an Signa wird von Finma überwacht (Bloomberg) - Blackstone befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf des britischen Softwareentwicklers Civica von Partners Group (WSJ) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - SIG Group: 2023 Capital Markets Day (08.30 - 16.00 Uhr) Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 - Epic: Kennzahlen Q3 Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer im Q3 (Freitag) Parahotellerie im Q3 (Freitag) Ausland: - ZO: Finanzstabilitätsbericht Europäische Zentralbank (EZB) + Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 11/23 (vorläufig, 16.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 10/23 (vorläufig, 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/23 (vorläufig, 16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche)(16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidierung) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - One Swiss Bank (beschlossen, frühestens am Ende Q1 2024) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (Bezugsrechtshandel 22. November bis 6. Dezember) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9640 - USD/CHF: 0,8842 - Conf-Future: +6 BP auf 148.46 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,912 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,39 Prozent auf 10'782 Punkte - SLI (Dienstag): +0,21 Prozent auf 1'708 Punkte - SPI (Dienstag): +0,29 Prozent auf 14'155 Punkte - Dax (Dienstag): -0,01 Prozent auf 15'901 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,06 Prozent auf 7'229 Punkte

