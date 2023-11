- SMI vorbörslich: +0,12 Prozent auf 10'833,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,16 Prozent auf 35'333 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,07 Prozent auf 14'241 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,12 Prozent auf 33'408 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhöht am Investorentag mittelfristiges Umsatzziel Neu Umsatzwachstum bis 2027 von 5 Prozent p.a. angestrebt (zuvor 4 Prozent) Für 2024-2027 bis zu 15 wichtige Zulassungsanträge erwartet Kernbetriebsergebnismarge von 40+ Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Sika übernimmt 30 Prozent an finnischem Start-up Concria Oy - Dottikon: Nettoumsatz 152,6 Mio Fr. (VJ 133,8 Mio) EBIT 42,6 Mio Fr. (VJ 37,5 Mio) Reinergebnis 37,4 Mio Fr. (VJ 38,9 Mio) 2023/24: Nettoumsatz über Vorjahr - mittelfristig «starkes» Wachstum - Metall Zug lagert Belimed in JV mit Miele aus JV im Bereich Infection Control/Life Science Metall Zug wird 33 Prozent am JV halten und Miele 67 Prozent Joint Venture ist auf Zeitdauer von 10 Jahren ausgelegt - Addex beruft ausserordentliche Generalversammlung ein - Ascom erhält mit Partnern EU-Förderung für Forschungprojekt - DocMorris-CEO will sich weiter auf E-Rezept konzentrieren (Inti Cash) - GF bestätigt Endergebnis der Nachfrist mit 97,1 Prozent aller Uponor-Aktien - Helvetia expandiert mit Online-Versicherer Smile nach Spanien - SFS regelt Nachfolge bei Corporate Services - Von Roll: Altana meldet Vollzug und leitet Squeeze-out Verfahren ein - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq mit stetig steigender Liquidität - Axpo stoppt Solarprojekte nach Nein von Standortgemeinden - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Inficon: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von 5,26 Prozent - Leclanché: Leclanché SA meldet Anteil von <3 Prozent/25,21 Prozent PRESSE DIENSTAG - JB sollen Signa-Probleme bereits seit Monaten bekannt sein (Tamedia) - Interview Ams Osram CEO (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Novartis: R&D-Day 2023 (ab 14.30 Uhr CET) - Dottikon ES: MK Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Metall Zug: Conf. Call zu Belimed-JV (10.00 Uhr) Mittwoch: - Roche: IR Digitalization Day (13.30 - 15.30 Uhr) - Addex: Ergebnis Q3 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Starrag: aoGV zu Fusion mit Tornos Donnerstag: - ABB: Capital Markets Day 2023 (08.00 - 13.30 Uhr) - TX Group: Strategy Day (14.30 - 16.00 Uhr) - Tornos: aoGV zu Fusion mit Starrag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2023 (08.30 Uhr) - UBS-CFA Index (Mittwoch) - BFS: Detailhandelsumsätze Oktober (Donnerstag) - KOF Konjunkturbarometer November (Donnerstag) Ausland: - US: FHFA-Index 9/23 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 11/23 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 11/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidierung) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - One Swiss Bank (beschlossen, frühestens am Ende Q1 2024) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (Bezugsrechtshandel 22. November bis 6. Dezember) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9635 - USD/CHF: 0,8807 - Conf-Future: +67 BP auf 148,89 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,982 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,54 Prozent auf 10'821 Punkte - SLI (Montag): -0,50 Prozent auf 1'711 Punkte - SPI (Montag): -0,54 Prozent auf 14'191 Punkte - Dax (Montag): -0,39 Prozent auf 15'966 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,17 Prozent auf 7'265 Punkte

awp-robot/sw/uh