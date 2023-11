- SMI vorbörslich: +0,26 Prozent auf 10'831,01 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,04 Prozent auf 35'430 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,16 Prozent auf 14'258 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,50 Prozent auf 33'487 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB setzt sich ehrgeizigere Finanzziele EBITA-Marge von 16-19 Prozent angestrebt (bisher mindest. 15 Prozent ab 2023) Vergleichbares Umsatzwachstum 5-7 Prozent angstrebt + akquisitionsbedingtes Wachstum von 1-2 Prozent ROCE-Ziel auf >18 Prozent aktualisiert Wachstum EPS im mindestens hohen einstelligen Bereich angepeilt will steigende, nachhaltige Dividenden zahlen Fokus künftig auf konsequenter Umsetzung des Betriebsmodells Gegebenenfalls Rückführung von Barmitteln über Aktienrückkäufe Ziel fünf bis zehn kleine bis mittlere Ergänzungsakquisitionen pro Jahr vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent - VAT beendet Kurzarbeit aufgrund erhöhter Nachfrage Grund ist starke Nachfrage im Geschäftsfeld Advanced Industrials Ausblick in China wegen wirtsch. Schwäche nüchtern Bleibt aber optimistisch bei den Wachstumsaussichten vorbörsliche Indikation +2,2 Prozent - Orell Füssli hebt Prognose für Geschäftsjahr 2023 Pascale Bruderer als neue Verwaltungsrätin nominiert - TX Group gibt Gruppengesellschaften mittelfristige Margenziele 20 Minuten Ziel EBIT adj. Marge 2026: 14-16 Prozent Tamedia Ziel für EBIT adj. Marge 2026: 8-10 Prozent Goldbach ohne Out of Home Ziel für EBIT adj. Marge 2026: 18-22 Prozent - EEII wird nun ein Tankstellenbetreiber - Evolva beruft a.o. GV für 21. Dezember ein für Verkauf Lallemand etc. an - Medacta verdoppelt Produktionskapazität am Schweizer Standort Rancate - ObsEva: Nachlassstundung soll wesentlichen Schutz bieten - Starrag-Aktionäre stimmen Fusion mit Tornos zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Evolva: Jurg Trepp meldet Anteil von 6 Prozent - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von <3 Prozent - Richemont: Compagnie Financière Richemont SA meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil von 3,01 Prozent; Swisscanto <3 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 4,91 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Cevian will bei der Baloise einsteigen (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Capital Markets Day 2023 (08.00 - 13.30 Uhr) - TX Group: Strategy Day (14.30 - 16.00 Uhr) - Tornos: aoGV zu Fusion mit Starrag Freitag: - Swiss Re: Investors' Day 2023 (10.30 - 15.30 Uhr) Montag: - Cicor: Capital Markets Day (16.30 bis 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer November (09.00 Uhr) - Seco: BIP Q3 2023 (Freitag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Freitag) - BFS: Dienstleistungsumsätze im September 2023 (Freitag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2023 (Montag) Ausland: - ZO: Verbraucherpreise 11/23 (vorläufig; 11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 10/23 (vorab; 11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 10/23 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 11/23 (15.45 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 10/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11. bis HEUTE) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidierung) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - One Swiss Bank (beschlossen, frühestens am Ende Q1 2024) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (Bezugsrechtshandel 22. November bis 6. Dezember) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9578 - USD/CHF: 0,8726 - Conf-Future: +75 BP auf 150,35 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,861 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,39 Prozent auf 10'803 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,63 Prozent auf 1'710 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,51 Prozent auf 14'177 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,09 Prozent auf 16'166 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,03 Prozent auf 7'268 Punkte

