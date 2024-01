- SMI vorbörslich: -0,02 Prozent auf 11'168,05 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,76 Prozent auf 37'430 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,18 Prozent auf 14'592 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,53 Prozent auf 33'288 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Neuer Wirkstoff könnte gegen resistentes Bakterium wirken ('Nature') - HBM 9 Mte: Nettoverlust von rund 158 Mio Fr. erwartet NAV fällt per Ende 2023 um 8,3 Prozent auf 225,03 Fr. - Jungfraubahn 2023: Besucherzahlen Jungfraujoch 1,01 Mio (VJ 0,63 Mio) - Kuros: Neue Daten untermauern Wirksamkeit von MagnetOs - Newron: Einjahres-Ergebnisse der Evenamide-Studie 'herausragend' - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Swisscanto meldet Anteil von 5,0005 Prozent - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Oneswissbank: HPF Holding de Participations meldet Anteil von 67,07 Prozent/1,68 Prozent - Partners Group: Gruppe Alfred Gantner meldet Anteil von 5,02 Prozent - StarragTornos: Max Rössler meldet Anteil von 4,85 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze November 2023 (Montag) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2023 (Montag) BFS: Dienstleistungsumsätze Oktober 2023 (Montag) Ausland: - FR: PMI Dienste 12/23 (2. Veröffentlichung; 09.50 Uhr) - DE: PMI Dienste 12/23 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) Verbraucherpreise 12/23 (vorläufig; 14.00 Uhr) - EU: PMI Dienste 12/23 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) - GB: PMI Dienste 12/23 (2. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung 12/23 (14.15 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) PMI Dienste 12/23 (2. Veröffentlichung; 15.45 Uhr) API Ölbericht (Woche; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 08.01: - Barry Callebaut (29,00 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9274 - USD/CHF: 0,88481 - Conf-Future: -73 BP auf 150,24 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,68 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,29 Prozent auf 11'170 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,74 Prozent auf 1'764 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,01 Prozent auf 14'570 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,38 Prozent auf 16'538 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,74 Prozent auf 7'412 Punkte

awp-robot/sw/uh