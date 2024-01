Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für Mittwoch eine etwas tiefere Eröffnung ab. Etwas gebremst werden die hiesigen Aktien von den negativen Vorgaben des Dow Jones in New York vom Vorabend. Der sehr vorsichtige Ausblick der Weltbank auf das Wachstum der Weltwirtschaft im laufenden und kommenden Jahr dämpfte die Kauflust der Investoren. Für Zurückhaltung an den Börsen sorgen aber auch die für Donnerstag angesagten neuesten Inflationsdaten aus den USA.