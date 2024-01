- SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 11'281,39 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,45 Prozent auf 37'696 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,75 Prozent auf 14'970 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,77 Prozent auf 35'050 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - VAT 2023: Nettoumsatz 885 Mio Fr. (VJ 1145 Mio) Auftragseingang 692 Mio Fr. (VJ 1210 Mio) Auftragsbestand per Ende Jahr 292 Mio Fr. (Q3 282,1 Mio) EBITDA-Marge von rund 30,5 Prozent erwartet Vorläufiger freier Cashflow rund 185 Mio Fr. Q4: Auftragseingang rund 237 Mio Fr. (+44 gg Q3) Umsatz rund 221 Mio Fr. (+6 Prozent gg Q3) EBITDA-Marge H2 von rund 32 Prozent Detaillierter Ausblick 2024 folgt am 5. März mit Zahlen Q4-Zahlen untermauern allmähliche Erholung im Bereich Halbleiter 2023 Margenrückgang widerspiegelt Umsatzrückgang sowie ungünstige FX vorbörsliche Indikation +3,0 Prozent - ABB übernimmt ETH-Start-up Sevensense vollständig - Bossard 2023: Umsatz 1069 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1073 Mio) Umsatz Europa 586,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 580 Mio) Umsatz Amerika 301,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 304 Mio) Umsatz Asien 181,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 189 Mio) - Komax 2023: Erw. Umsatz von 750 (bisher 770) Mio - EBIT-Marge 9 Prozent (bisher 11 Prozent) senkt Ausblick für Geschäftsjahr 2023 vorbörsliche Indikation -6,8 Prozent - Swissquote 2023: Vorsteuergewinn mind. 255 Mio Fr. erwartet (VJ 186,4 Mio) Kundenvermögen Ende Dez 58 Mrd Fr. (Ende Juni: 56,9 Mrd) Nettoertrag rund 530 Mio Fr. erwartet (VJ 408,0 Mio) Netto-Neugeldzufluss von 5,0 Mrd Fr. Vorsteuergewinn über Erwartungen in schwierigem Marktumfeld vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent - Titlis 2022/23: Betriebsertrag 72,2 Mio Fr. (VJ 53,5 Mio) EBITDA 23,2 Mio Fr. (VJ 16,5 Mio) Reinergebnis 10,3 Mio Fr. (VJ 3,3 Mio) Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2023/24 Vielversprechende Aussichten dank hoher Buchungszahlen in Hotels - Avolta erweitert Aktivität in Bulgarien mit 6 neuen Läden - Crealogix schlägt an ausserordentlicher GV neue VR-Mitglieder vor - EFG eröffnet zwei neue Filialen in St. Moritz und Gstaad - Implenia baut neue Forschungseinheit an der Empa NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Losinger Marazzi zieht Aufträge über rund 400 Millionen Franken an Land PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Fund Management 4,96 Prozent - Basilea: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - PSP Swiss Property: Swisscanto meldet Anteil von 3,0073 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Partners Group: AuM 2023 inkl. Conf. Call (nachbörslich) Freitag: - GV: Leclanché aoGV zur VR-Wahl Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2023 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Realeinkommen 12/23 (14.30 Uhr) Verbraucherpreise 12/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (8.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9333 - USD/CHF: 0,8946 - Conf-Future: -8 BP auf 148,17 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,801 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,06 Prozent auf 11'255 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,03 Prozent auf 1'775 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,07 Prozent auf 14'653 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,01 Prozent auf 16'690 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,32 Prozent auf 7'426 Punkte

awp-robot/sw/