- SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 11'252,47 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,31 Prozent auf 37'593 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,02 Prozent auf 14'973 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,91 Prozent auf 35'902 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SoftwareOne will eigenständig bleiben und lehnt Bain-Capital-Angebot ab VR einstimmig der Meinung, dass Bain-Angebot ungenügend ist Bain bot zuletzt unverbindlich 18,80 Fr. je Aktie Führen am 15.02.2024 Capital Markets Day durch Vorbörsliche Indikation -5,7 Prozent - Adecco in Frankreich wegen Diskriminierungsvorwurf vor Gericht Schweiz erhält neuen operativen Leiter - Baloise-Chef äussert sich zu Aktionärsforderung (Interview Cash) - Basilea erwirbt präklinisches Antibiotika-Programm von Spexis zahlt Spexis insgesamt bis zu 2 Millionen Franken Spexis: Verkauf Teil des Plans, Vermögenswerte zu verpartnern/veräussern - DKSH erwirbt Gesundheitsvertrieb Medipharm in Brunei - Umsatz 30 Mio Fr. - Hiag und Padelta schliessen Mietvertrag für Halle in Biberist ab - Leclanché-GV wählt Lex Bentner zu VR-Präsident, Abdallah Chatila neu im VR - Santhera lanciert DMD-Mittel Agamree in Deutschland - weltweite Premiere NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Manpower Group ernennt Eric Jeannerod zum Schweiz-Chef PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Timothy Dyer meldet Anteil von 6,07 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,12 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,09 Prozent PRESSE MONTAG/WOCHENENDE - Siehe separate Presseschau - Luzerner Regierung prüft mögliche Hilfen für Swiss Steel (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2023 (nachbörslich) Dienstag: - DocMorris: Umsatz 2023 - Lindt&Sprüngli: Umsatz 2023 - Holcim: Kassationsgerichtshof urteilt im Syrien-Fall, Paris Mittwoch: - Geberit: Umsatz 2023 (Conf. Call 9.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November 2023 (Dienstag) Ausland: - DEU: BIP Gesamtjahr 2023 (10.00 Uhr) - EUR: Industrieproduktion (11.00 Uhr) Handelsbilanz (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9355 - USD/CHF: 0,8531 - Conf-Future: +38 BP auf 148,40 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,811 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,65 Prozent auf 11'226 Punkte - SLI (Freitag): +0,56 Prozent auf 1'773 Punkte - SPI (Freitag): +0,66 Prozent auf 14'631 Punkte - Dax (Freitag): +0,95 Prozent auf 16'705 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,53 Prozent auf 7'465 Punkte

awp-robot/sw/