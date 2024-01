- SMI vorbörslich: -0,24 Prozent auf 11'180,41 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): geschlossen infolge Feiertag - Nasdaq Comp (Montag): geschlossen infolge Feiertag - Nikkei 225 (Dienstag): -0,79 Prozent auf 35'619 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lindt 2023: Umsatz 5,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,17 Mrd) Organisches Wachstum 10,3 Prozent (AWP-Konsens: 9,2 Prozent) Org. Wachstum Europa 9,1 Prozent (AWP-Konsens: 7,6 Prozent) Org. Wachstum Nordamerika 11,0 Prozent (AWP-Konsens: 9,3 Prozent) Org. Wachstum Rest der Welt 12,9 Prozent (AWP-Konsens: 3,1 Prozent) EBIT-Marge bei rund 15,5 Prozent erwartet (vorher 15,3 bis 15,5 Prozent) Positiver Einmaleffekt auf Reingewinn wegen Steuern Inflation und gedrückte Konsumentenstimmung prägten Jahr Volatilität bei Rohmaterial hoch - vor allem Kakao Online-Handel gewinnt weiter an Momentum Volumen-Trend verbesserte sich im H2 2024: Ergebnisse im Rahmen der Mittelfristziele erwartet bestätigt Mittelfristziele (+6-8 Prozent org. Wachstum jährl.) Vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Roche erhält von EU-Kommission Zulassung für subkutane Krebstherapie - DocMorris 2023: Umsatz 1038 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1033 Mio) Umsatz Deutschland 976 Mio Fr. (AWP-Konsens: 968 Mio) Umsatz Europa 60 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61 Mio) EBITDA adj. weiterhin zw. -30 Mio bis -40 Mio. Fr. erwartet Mittelfristige EBITDA-Zielmarge (bereinigt) von 8 Prozent bestätigt Erwarten für 2024 weiterhin EBITDA-Break-even Vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - Flughafen Zürich: Passagierzahl Gesamtjahr 2023 bei 29,9 Mio (+28 Prozent gg VJ) Passagieraufkommen 2023 bei 92 Prozent des Niveaus 2019 Passagierzahl Dezember 2,2 Mio (+15 Prozent gg VJ) Passagieraufkommen Dezember bei 94 Prozent des Niveaus 2019 vollständige Erholung weiterhin 2025 Vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - Datacolor: SIX Exchange Regulation genehmigt Dekotierung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bobst steigert 2023 Umsatz und kündigt Ausgabe einer Anleihe an - Migros 2023: Gruppenumsatz 31,9 Mrd Franken (+5,9 Prozent) Hotelplan Group Umsatz 1,7 Mrd Fr. (+20,6 Prozent) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Verbraucherpreise DEZ +3,7 Prozent gg VJ (Prog +3,7) - 2. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,888 Prozent/5,777 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Newron: Tobias Scherer meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Holcim: Kassationsgerichtshof urteilt im Syrien-Fall, Paris Mittwoch: - Geberit: Umsatz 2023 (Conf. Call 9.00 Uhr) Donnerstag: - Richemont: Umsatz Q3 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Galenica: Umsatz 2023 - CFT: Umsatz 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November 2023 (08.30 Uhr) Ausland: - DE: ZEW Konjunkturerwartungen 1/24 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index 1/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt, Datum wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9382 - USD/CHF: 0,8598 - Conf-Future: unv. auf 148,40 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,841 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,17 Prozent auf 11'208 Punkte - SLI (Montag): -0,21 Prozent auf 1'769 Punkte - SPI (Montag): -0,25 Prozent auf 14'595 Punkte - Dax (Montag): -0,49 Prozent auf 16'622 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,33 Prozent auf 7'412 Punkte

awp-robot/sw/