- SMI vorbörslich: -0,78 Prozent auf 11'141,52 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,62 Prozent auf 37'361 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,19 Prozent auf 14'944 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,40 Prozent auf 35'478 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2023: Umsatz 3084 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3080 Mio) Org. Entwicklung -4,8 Prozent (AWP-Konsens: -5,4 Prozent) EBITDA-Marge von 30 Prozent erwartet Q4: Umsatz 694 Mio Fr. (VJ 667 Mio) Organisches Wachstum +8,3 Prozent (VJ -7,2 Prozent) 2024: Weitere Marktanteilsgewinne als Ziel Weiter rückläufige Bauindustrie erwartet Tiefe Zahl an Baugenehmigungen weisen auf Rückgang im Neubau vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Inficon 2023: Umsatz von rund 673 Mio USD (VJ 581,3 Mio) Betriebsgewinn rund 135 Mio USD (VJ 111,6 Mio) vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Meyer Burger 2023: Umsatz rund 135 Mio Fr, EBITDA mindest. -126 Mio Fr. Marktverzerrung in Europa beeinträchtigt Finanzergebnis 2023 Bereiten Schliessung Modulproduktion in Deutschland vor Konzentriert sich auf US-Produktion Cash-Position zum Jahresende von ca. 150 Mio. Fr. Langfristige Aussichten «unverändert äusserst attraktiv» Aus heutiger sicht Finanzmittel von ca. 450 Mio. Fr. benötigt Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern aufgenommen VR Urs Schenker tritt aus «persönlichen Gründen» zurück 500 Mitarbeiter von Schliessung Freiberg DE betroffen erwägt Beschaffung von Eigenkapital - Also gründet Akademie für künstliche Intelligenz - DKSH erweitert Partnerschaft mit Lipton Teas auf Australien - GAM ernennt Paul Markham zum neuen Leiter Global Growth Equities - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CHINA: Q4 2023 REAL GDP +5.2 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.2 Prozent Y/Y: NBS DEC UNEMPLOYMENT RATE +5.1 Prozent VS NOV +5.0 Prozent - GB: Verbraucherpreise Dez +4,0 Prozent gg vj (Prog +3,8) - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Dormakaba: Familie Mankel Industriebeteiligungs Gmbh meldet Anteil von 27,87 Prozent - Intershop: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,003 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,13 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Geberit: Umsatz 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Meyer Burger: Call zu möglicher Werk-Schliessung Deutschland (10.00/15.00 Uhr) Donnerstag: - Richemont: Umsatz Q3 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Galenica: Umsatz 2023 - CFT: Umsatz 2023 Freitag: - BB Biotech: Portfolio per Ende 2023 - SFS: Umsatz 2023 - Hypi Lenzburg: Ergebnis 2023 (MK 08.45 Uhr) - Zehnder: Umsatz 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2023 (Freitag) Ausland: - ZO: Verbraucherpreise 12/23 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 12/23 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 12/23 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 12/23 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 12/23 (15.15 Uhr) Lagerbestände 11/23 (16.00 Uhr) NAHB-Index 1/24 (16.00 Uhr) Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genann) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9373 - USD/CHF: 0,8630 - Conf-Future: +65 BP auf 149,50 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,786 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,20 Prozent auf 11'230 Punkte - SLI (Dienstag): +0,03 Prozent auf 1'770 Punkte - SPI (Dienstag): +0,23 Prozent auf 14'628 Punkte - Dax (Dienstag): -0,30 Prozent auf 16'572 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,90 Prozent auf 7'398 Punkte

awp-robot/sw/uh