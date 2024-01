- SMI vorbörslich: +0,21 Prozent auf 11'208,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,54 Prozent auf 37'469 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,35 Prozent auf 15'056 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,40 Prozent auf 35'963 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Temenos Q4: Umsatz 298 Mio USD (VJ 278 Mio) EBIT 101,3 Mio USD (VJ 94,0 Mio) EBIT-Marge adj. 34,0 Prozent (VJ 33,8 Prozent) Kapitalmarkttag für 20. Februar geplant CEO: Umsatz-Umfeld im Q4 stabil geblieben FCF dürfte in kommenden Jahren stark wachsen gibt Ausblick für 2024 am 19. Februar vorbörsliche Indikation +3,9 Prozent - Ascom 2023: Umsatz 297,3 Mio Fr. (VJ 297,4 Mio) Auftragseingang 318,6 Mio Fr. (VJ 335,7 Mio) Bereinigte EBITDA-Marge 10,1 Prozent (VJ 9,8 Prozent) Auftragsbestand 276,4 Mio Fr. (Ende 2022: 276,5 Mio) EBITDA-Marge 10,1 Prozent (VJ 8,0 Prozent) - Basilea: Cresemba-Verkaufszahlen in Latam lösen Meilensteinzahlung aus In-Market-Umsätze von Cresemba Okt 22 - Sept 23 445 Mio USD erhält nach guten Cresemba-Umsätze in Lateinamer. Meilensteinzahlung vorbörsliche Indikation +2,2 Prozent - BB Biotech 2023: Reinergebnis -207 Mio (VJ -358 Mio) Schlägt Dividende 2,00 Fr. (VJ 2,85 Fr.) vor Erich Hunziker stellt sich nicht zur Wiederwahl in VR VR schlägt Thomas von Planta als neuen VRP vor - Crealogix: Vencora und gemeinsam handelnde Personen halten 96,24 Prozent des AK Übernahme: 71,45 Prozent aller Aktien laut prov. Ergebnis angedient - Hypi Lenzburg 2023: Jahresgewinn 21,2 Mio Fr. (VJ 18,6 Mio) Geschäftserfolg 24,5 Mio Fr. (VJ 21,6 Mio) Dividende 120 Fr. (VJ 115 Fr.) 2024: Erwarten positive Entwicklung in allen Geschäftsbereichen Informieren über CEO-Nachfolgeregelung «in kommenden Wochen» - SFS 2023: Org. Wachstum 2,1 Prozent (H1 0,8 Prozent) Umsatz 3091 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3123 Mio) Umsatz Engineered Comp. 987,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1013 Mio) Umsatz Fastening Systems 615,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 645 Mio) Umsatz Distr. & Logistics 1487,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1479 Mio) vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent - Zehnder 2023: Umsatz 762,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 793,9 Mio) Umsatz Lüftungen 441,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 471,8 Mio) Umsatz Heizkörper 321,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 322,1 Mio) - Glarner KB: Standard & Poor's bestätigt AA Rating und Ausblick «stabil» NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Steiner verkauft Bautochter an französische Demathieu - Bühler liefert Druckgussmaschinen an chinesischen Autozulieferer PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Erzeugerpreise Dezember -8,6 Prozent gg Vorjahr (Prognose -8,0) Erzeugerpreise Dezember -1,2 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,4) - GB: Detailhandelsumsatz Dezember -2,4 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,1) Detailhandelsumsatz Dezember -3,2 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,5) - JP: MNI Dec core CPI +2,3 Prozent y/y; Nov +2,5 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,02 Prozent - Baloise: Norges Bank meldet Anteil von 3,01 Prozent - GAM: Gothic Corporation meldet Anteil von <3 Prozent - Newron: Tobias Scherer meldet Anteil von 3,1 Prozent - Oneswissbank: Brice Carel Christophe Gaultier meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: Montag: - Belimo: Umsatz 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - HBM: Ergebnis Q3 - Autoneum: Umsatz 2023 Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2023 - Komax: Umsatz 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2023 (08.30 Uhr) Ausland: - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/24 (vorläufig) (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 12/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genann) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9447 - USD/CHF: 0,8686 - Conf-Future: -29 BP auf 147,84 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,883 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,33 Prozent auf 11'186 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,80 Prozent auf 1'767 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,31 Prozent auf 14'569 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,83 Prozent auf 16'567 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,05 Prozent auf 7'401 Punkte

