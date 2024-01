STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen fester in die neue Woche starten. Rückenwind kommt aus den USA, wo die Börsen am Freitagabend nach uneinheitlichen Konjunkturdaten klar zugelegt hatten. Die Voraussetzungen scheinen damit gegeben, dass der hiesige Leitindex SMI nach der schwachen Vorwoche einen Erholungsversuch startet. - SMI vorbörslich: +0,39 Prozent auf 11'193,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,05 Prozent auf 37'864 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,70 Prozent auf 15'311 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,62 Prozent auf 36'547 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sandoz übernimmt Cimerli-Geschäft von Coherus für 170 Mio USD in bar - Autoneum 2023: Umsatz 2302 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2385 Mio) Org. Wachstum 7,2 Prozent (AWP-Konsens: 8,9 Prozent) EBIT-Marge am oberen Ende der Guidance von 3,5-4,5 Prozent Umsatz ohne Währungseffekte innerhalb der Guidance Wachstum dank Borgers-Übernahme und günstigem Marktumfeld vorbörsliche Indikation -1,2 Prozent - Belimo 2023: Umsatz 858,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 899,4 Mio) Umsatz Asien-Pazifik 109,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117,9 Mio) Umsatz Amerika 373,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 397,1 Mio) Umsatz Europa 375,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 384,1 Mio) Wachstum in LW 7,2 Prozent (AWP-Konsens: 11,4 Prozent) vorbörsliche Indikation -2,7 Prozent - HBM 9 Mte 2023/24: Bestätigt Verlust 157,5 Mio Fr. (VJ Verlust 155 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axa Schweiz übernimmt einen Fünftel der Immobilienplattform Newhome - UBP steigert 2023 den Gewinn bei leicht tieferen verwalteten Vermögen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Avolta meldet Eigenanteil von 1,45 Prozent/5,77 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 15,27 Prozent/5,73 Prozent - GAM meldet Eigenanteil von 6,56 Prozent/7,08 Prozent; Solas Capital Management 3,18 Prozent - Lem: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 3,0301 Prozent - Swissquote meldet Eigenanteil von 2,9809 Prozent/3,5966 Prozent - VAT: Capital Group meldet Anteil von 4,93 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Belimo: Umsatz 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2023 Mittwoch: - Barry Callebaut: Umsatz Q1 - Mikron: Umsatz 2023 - Rieter: Umsatz/Bestellungseingang 2023 (Conf. Call 9.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - USA: Frühindikator 12/23 (16.00 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist 25.1.-07.02./16h) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genann) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.09 Uhr) - EUR/CHF: 0,9445 - USD/CHF: 0,8689 - Conf-Future: -4 BP auf 147,80 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,889 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,32 Prozent auf 11'151 Punkte - SLI (Freitag): -0,32 Prozent auf 1'761 Punkte - SPI (Freitag): -0,33 Prozent auf 14'521 Punkte - Dax (Freitag): -0,07 Prozent auf 16'555 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,72 Prozent auf 7'372 Punkte

