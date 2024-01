STIMMUNG - Nach dem starken Wochenauftakt dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag etwas vorsichtiger starten. Dabei sprechen die Vorgaben aus Übersee durchaus für Anschlussgewinne. An der Wall Street setzen die Indizes ihre Rekordjagd fort. In Asien ziehen die Kurse überwiegend an. - SMI vorbörslich: +0,17 Prozent auf 11'294,68 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,36 Prozent auf 38'002 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,32 Prozent auf 15'360 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,08 Prozent auf 36'518 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech Q3: Umsatz 1255 Mio USD (AWP-Konsens: 1242 Mio) EBIT (GAAP) 222,1 Mio USD (AWP-Konsens: 167,0 Mio) Bruttomarge (GAAP) 42,0 Prozent (AWP-Konsens: 39,3 Prozent) EBIT (non-GAAP) 248,2 Mio USD (AWP-Konsens: 190,8 Mio) Reingewinn (GAAP) 244,7 Mio USD (VJ 140,2 Mio) 2023/24: EBIT (Non-GAAP) nun bei 610 bis 660 Mio USD erwartet Umsatz nun 4,2 bis 4,25 Mrd USD erw. CEO: Solides Q3 - aber erst zufrieden mit Rückkehr zu Umsatzwachstum vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Swatch 2023: Nettoumsatz 7888 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7918 Mio) EBIT 1191 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1324 Mio) Reingewinn 890 Mio Fr. (AWP-Konsens: 972 Mio) Org. Wachstum 12,6 Prozent (AWP-Konsens: 12,8 Prozent) EBIT-Marge 15,1 Prozent (AWP-Konsens: 16,7 Prozent) Dividende Inh. 6.50 Prozent (AWP-Konsens: 6,88 Fr.;2022: 6,00 Fr.) Reingewinn Aktionäre 869 Mio Fr. (AWP-Konsens: 946 Mio) Operativer Cash Flow von CHF 615 Mio (VJ: 724 Mio) Dividende Inh. 6,50 Fr. (AWP-Kon: 6,88 Fr.;2022: 6,00 Fr.) 2024: «Sehr gute» Chancen für weiteres Wachstum in Lokalwährungen Harry Winston wird Umsatz von mehr als einer Milliarde erzielen Amerika und Japan bieten weiterhin grosse Wachstumschancen Währungssituation wird Resultat weiter beeinflussen vorbörsliche Indikation -2,4 Prozent - Novartis muss personalisierte Zelltherapie mit Warnhinweis versehen - Roche forscht künftig zusammen mit Unispital und Universität Zürich - Huber+Suhner 2023: Auftragseingang 821,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 833,6 Mio) Umsatz 851,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 872,6 Mio) Org. Wachstum von -6,3 Prozent (AWP-Konsens -5,2 Prozent) Signifikant schwächerer Kommunikationsmarkt Segment Industrie vom Abbau der Lagerbestände gebremst vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Novavest prüft Fusion mit SenioResidenz AG Gespräche noch in sehr frühem Stadium 2023: Mieterträge 29,9 Mio Fr. (VJ 29,2 Mio) Gewinn exkl. Neubewertungsergebnis von 12,7 Mio. Fr. Verlust inkl. Neubewertungen von 4,0 Mio Fr. - MCH: Deutlicher Besucherrückgang bei der Basler Swissbau-Messe - Nebag will Ausschüttung auf 0,32 Franken je Namenaktie senken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros Bank steigert Gewinn 2023 um 30 Prozent PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: BOJ hält weiter an ultralockerer Geldpolitik fest WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3 Prozent - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent; Bank of America Corporation <3 Prozent - Crealogix: ODDO BHF AIF PLC meldet Anteil von <3 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,1 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Logitech: Conf. Call Ergebnis Q3 (14.30 Uhr) Mittwoch: - Barry Callebaut: Umsatz Q1 - Mikron: Umsatz 2023 - Rieter: Umsatz/Bestellungseingang 2023 (Conf. Call 9.00 Uhr) Donnerstag: - Givaudan: Ergebnis 2023 - Emmi: Umsatz 2023 - Schlatter: Umsatz/Auftragseingang 2023 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - ZO: Verbrauchervertrauen 1/24 (vorläufig) (16.00 Uhr) - US: Richmond Fed Herstellerindex 1/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist 25.1.-07.02./16h) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genann) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9449 - USD/CHF: 0,8657 - Conf-Future: +54 BP auf 148,34 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,866 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI: +1,12 Prozent auf 11'275 Punkte - SLI: +1,30 Prozent auf 1'784 Punkte - SPI: +1,11 Prozent auf 14'682 Punkte - Dax (Montag): +0,77 Prozent auf 16'683 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,16 Prozent auf 7'413 Punkte

