- SMI vorbörslich: -0,14 Prozent auf 11'180,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,26 Prozent auf 37'806 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,36 Prozent auf 15'482 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,03 Prozent auf 36'236 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 2023: Umsatz 6915 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6912 Mio) Umsatz Riechstoffe 3312 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3294 Mio) Umsatz Aromen 3603 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3626 Mio) Org. Wachstum 4,1 Prozent (AWP-Konsens: 3,6 Prozent) EBITDA 1473 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1483 Mio) EBITDA-Marge 21,3 Prozent (AWP-Konsens: 21,5 Prozent) Reingewinn 893 Mio Fr. (AWP-Konsens: 867 Mio) Dividende 68,00 Fr. (AWP-Konsens: 68,97 Fr.; 2022: 67,00 Fr.) bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-5 Prozent und FCF mind. 12 Prozent Vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent - Emmi 2023: Umsatz 4242,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4284 Mio) Org. Wachstum 3,5 Prozent (AWP-Konsens: 4,2 Prozent) Org. Wachstum Schweiz 3,8 Prozent (AWP-Konsens: 3,1 Prozent) Org. Wachstum Americas 5,7 Prozent (AWP-Konsens: 6,8 Prozent) Org. Entwicklung Europa -0,4 Prozent (AWP-Konsens: 0,6 Prozent) Org. Entwicklung Global Trade -5,7 Prozent (AWP-Konsens: -0,2 Prozent) Vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Montana Aerospace 2023: Umsatz liegt mit 1,43 Mrd Euro leicht unter Guidance Adjusted EBITDA bei rund 140 Mio EUR 2024: Rechnen mit Umsatz von über 1,7 Mrd EUR Bereinigter EBITDA von 180 bis 200 Mio EUR erwartet Prüfen mehrere Möglichkeiten zur Verschlankung der Bilanz soll sich weiter zu reiner Aerostructures-Firma entwickeln - Schlatter 2023: Umsatz 128,6 Mio Fr. (VJ 110,5 Mio) Auftragseingang 113,1 Mio Fr. (VJ 128,1 Mio) Auftragsbestand per Ende Jahr 73.9 Mio Fr. (H1: 84,4 Mio) EBIT im mittleren oberen einstelligen Millionenbereich erw. Auslastung aller Werke ist für 2024 bereits weitreichend gesichert VRP Paul Zumbühl tritt an GV 2025 zurück, bleibt aber im VR - Aluflexpack verknüpft Kredite mit ESG-Kriterien - Stadler Rail erhält Bestellung aus der Schweiz für weitere Züge (HEADLINE) - Titlis ernennt Gianni Clavadetscher und Tobias Wildi zu GL-Mitgliedern - Vaudoise: Personalchef Karim Abdelatif verlässt das Unternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Hilti 2023: Umsatz 6,52 Mrd Fr. (+2,7 Prozent) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,03 Prozent - Baloise: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Clariant: David Millstone/David Winter melden Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 16,107 Prozent/5,909 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,04 Prozent - Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Peach Property: Beat Frischknecht meldet Anteil von 5,08 Prozent - SoftwareONE meldet Eigenanteil von 3,0112 Prozent; Credit Suisse Funds AG 3,01 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Givaudan: Ergebnis 2023 (Conf. Call 15.00 Uhr) Freitag: - Lonza: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr) - SGS: Ergebnis 2023 (Webcast 10.30 Uhr) - StarragTornos: Umsatz/Auftragseingang 2023 Montag: - Interroll: Umsatz 2023 - Pierer Mobility: Kennzahlen 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 1/24 (10.00 Uhr) - ZO: EZB Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk mit EZB-Chefin Lagarde) (14.15 Uhr) - US: DFNA-Index 12/23 (14.30 Uhr) BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum Q4/23 (vorab) (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 12/23 (vorab) (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 12/23 (vorab) (14.30 Uhr) CFNA-Index 12/23 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Neubauverkäufe 12/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist 25.1.-07.02./16h) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9404 - USD/CHF: 0,8638 - Conf-Future: +37 BP auf 148,17 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,907 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,43 Prozent auf 11'197 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,59 Prozent auf 1'776 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,39 Prozent auf 14'590 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,58 Prozent auf 16'890 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,57 Prozent auf 7'456 Punkte

