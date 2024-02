- SMI vorbörslich: +0,30 Prozent auf 11'247,75 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,40 Prozent auf 38'424 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,30 Prozent auf 15'859 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,21 Prozent auf 38'158 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - BKB 2023: Geschäftserfolg Konzern 275,9 Mio Fr. (VJ 231,1 Mio) Geschäftserfolg Stammhaus 214,1 Mio Fr. (VJ 175,7 Mio) Konzerngewinn 169,4 Mio Fr. (VJ 139,3 Mio) Gewinn Stammhaus 157,4 Mio Fr. (VJ 128,5 Mio) Dividende 3,25 Fr. (VJ 3,10 Fr.) Bank Cler 2023: Jahresgewinn 43,1 Millionen (Vorjahr 41,0 Millionen) 2024: Erwarten Konzerngewinn «auf dem sehr guten Vorjahresniveau» - Huber+Suhner schliesst Rahmenvertrag mit DB für Connectivity-Systeme vorbörsliche Indikation +2,8 Prozent - Phoenix Mecano 2023: Umsatz 775,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 778,4 Mio) Auftragseingang 781,5 Mio EUR (VJ 804,1 Mio) Reingewinn 45,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 43,4 Mio) EBIT «rund 62 Mio Euro» (AWP-Konsens: 63,4 Mio) EBIT ohne Sondereffekte «rund 59 Mio Euro» 2024: Trotz Herausforderungen vorsichtig optimistisch gestimmt Hauptfokus auf Wachstum und Steigerung Profitabilität Sparte DewertOkin Technology Group hat Turnaround geschafft Kapazitäten werden laufend an Auftragseingänge angepasst Schwächere Nachfrage in einzelnen Anwendungsbereichen - SoftwareOne 2023: EBITDA adj. 245,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 242,9 Mio) Umsatz Marketplace 549,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 548,5 Mio) Umsatz Services 461,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 467,6 Mio) Umsatz 1010,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1018 Mio) EBITDA-Marge adj. 24,3 Prozent (AWP-Konsens: 24,0 Prozent) Dividende 0,36 Fr. (AWP-Konsens: 0,36 Fr.; 2022: 0,35 Fr.) Reingewinn 109,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117,2 Mio) 2024: Umsatzwachstum 8-10 Prozent erwartet; EBITDA-Marge 24,5-25,5 Prozent 30-50 Prozent bereinigter Gewinn annualisiertes Sparziel auf 70 Mio Franken angehoben 2026: Umsatzwachstum mittlerer Zehnprozent-Bereich Bereinigt. EBITDA-Marge v. knapp 28 Prozent angestrebt Dividendenpolitik 30-50 Prozent des bereinigten Gewinns Wachtsumsprios verfolgen und Strategieumsetzung verbessern Fokus Partnerschaften mit Hyperscalern; Copilot-Einführung Fokus Daten & KI; Gezielte ISV-Strategie; Client Portal Neuer Go-To-Market-Ansatz; Neue Kundensegmentierung Wachstum soll schneller sein als Gesamtmarkt Ausgewogene Kapitalallokation; Prio Wachstumsinvestitionen Ergänzende Zukäufe geplant 17 Prozent CAGR im bedien- und adressierbaren Markt (SAM) Anstieg Software & Cloud Marketplace 15 Prozent CAGR (heute 9 Prozent) vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - TKB 2023: Reingewinn 159 Mio Fr. (VJ 147,8 Mio) Dividende 3,3 Fr. (VJ 3,10 Fr.) Geschäftserfolg 228,1 Mio Fr. (VJ 188,1 Mio) Geschäftsertrag 426,9 Mio Fr. (VJ 372,6 Mio) Konnten 7000 neue Kunden gewinnen 2024: Tieferer Unternehmenserfolg als im 2023 zu erwarten Schaffen per April alle Kontoführungsgebühren ab Umsetzung Unternehmensstrategie 2023-2027 auf Kurs NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Model Group trotz Umsatzrückgang mit rekordhohen Investitionen - DSM-Firmenich plant nach schlechtem Jahr Segment-Abspaltung - Post lanciert mit Salt Mobilangebot für Privatkunden PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JP: BIP Q4 real -0,1 Prozent ggü. Vorquartal; MNI median +0,3 Prozent BIP nominal 4,21 Billionen US-Dollar - GB: Industrieproduktion Dez +0,6 Prozent gg VM (Prog -0,1) BIP Dezember -0,1 Prozent gg VM (Prognose -0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Crealogix: Gruppe Mayfin Management /Vencora UK Limited mit 99,24 Prozent/14,63 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 16,925 Prozent/6,824 Prozent - Georg Fischer: Oras Invest Oy meldet Anteil von 5,01 Prozent - Ina Invest: Caceis SA meldet Anteil von 14,987 Prozent - Novartis meldet Eigenanteil von 9,979 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Basler KB: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - SoftwareOne: Ergebnis 2023 (inkl. CM-Day ab 14.00 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis 2023 (MK 11.00 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz 2023 (nachbörslich) Freitag: - Sika: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis 2023 (Conf Call. 10.30/14.00 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis 2023 - DKSH: Ergebnis 2023 (Conf. Call 11.00 Uhr) Montag: - Temenos: Ergebnis 2023 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar 2024 (08.30 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar (09.00 Uhr) - BFS: Industrie- und Bauproduktion Q4 2023 (Freitag) Ausland: - ZO: Handelsbilanz 12/23 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index 2/24 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 1/24 (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Outlook 2/24 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 1/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 1/24 (15.15 Uhr) Lagerbestände 12/23 (16.00 Uhr) NAHB-Index 2/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9490 - USD/CHF: 0,8841 - Conf-Future: +53 BP auf 149,10 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,86 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,64 Prozent auf 11'214 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,01 Prozent auf 1'821 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,70 Prozent auf 14'684 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,38 Prozent auf 16'945 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,16 Prozent auf 7'677 Punkte

