STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch gemäss vorbörslichen Notierungen praktisch unverändert starten. Händler verweisen dabei auf die Vorgaben aus den USA. Dort habe eine ausgeprägte Vorsicht der Investorinnen und Investoren vor den heute Abend anstehenden Quartalsbilanz des Chip-Produzenten Nvidia vor allem die technologielasten Nasdaq-Indizes unter Druck gesetzt. - SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 11'467,62 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,17 Prozent auf 38'564 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,92 Prozent auf 15'631 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,26 Prozent auf 38'262 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schweiz-Chef bei Julius Bär verlässt die Bank - Nestlés Wasser-Tochter in Frankreich von NGO angezeigt - EFG 2023: IFRS Reingewinn 303,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 264,8 Mio) Dividende 0,55 Fr. (AWP-Konsens: 0,48 Fr.; 2022: 0,45 Fr.) Betriebsertrag 1430,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1403 Mio) Neugeldzufluss 6,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 6,2 Mrd) Kundengelder 142,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 148,6 Mrd) CEO: Neue Kundenberater kamen aus vielen Institutionen - rund 30 Prozent von CS Kundenaktivität zu Jahresbeginn wie üblich recht ruhig Haben kein «Private Debt»-Geschäft Weiterhin offen für Akquisitionen - haben Überschusskapital Erwarte Verlangsamung bei CRO-Anstellungen im laufenden Jahr EFG schlägt Prasanna Gopalakrishnan zur Wahl in Verwaltungsrat vor vorbörsliche Indikation +2,6 Prozent - Novavest 2023: Dividende 1,25 Fr. (VJ 1,25 Fr.) Zinssituation hat sich 2023 wieder etwas normalisiert 2024: Transaktionsmarkt für Immobilien dürfte anspruchsvoll bleiben Verhandlungen mit Senioresidenz noch immer in frühem Stadium - Zug Estates 2023: EBIT 37,65 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,7 Mio) Reingewinn exkl. NB 33,87 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,0 Mio) Reingewinn 24,19 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,6 Mio) Liegenschaftsertrag 65,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 65,6 Mio) Neubewertungen -11 Mio Fr. (AWP-Konsens: -29,8 Mio) Dividende 44 Fr. (AWP-Konsens: 44,4 Fr.; 2022: 41,0 Fr.) Dividende 44 Fr. (AWP-Konsens: 44,37 Fr.; 2022: 41,00 Fr.) 2024: Erwarten Konzernergebnis ohne NB von über 35 Mio Fr. erwarten markante Reduktion der Leerstandsquote auf ca 1 Prozent erwarten höheren Liegenschaftenertrag NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore 2023: Umsatz 217,8 Mrd USD (VJ 256,0 Mrd) adj. EBITDA 17,1 Mrd USD (VJ 34,1 Mrd) adj. EBIT 10,4 Mrd USD (VJ 26,7 Mrd) Reinergebnis 4,3 Mrd USD (VJ 17,3 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kinarus: Gruppe Grey/Kinarus meldet Anteil von <3 Prozent - Komax: abrdn plc meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Janus Henderson Group plc meldet Anteil von 6,48 Prozent - Temenos: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - EFG International: BMK Ergebnis 2023 (09.30 Uhr) - Novavest: Conf. Call Ergebnis 2023 (09.00 Uhr) - Zug Estates: BMK Ergebnis 2023 (11.00 Uhr) Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis 2023 (BMK/Webcast 09.00/14.00 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis 2023 (Conf. Call 9.00/13.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis 2023 (Webcast/MK 09.00/10.30 Uhr) - Energiedienst: Ergebnis 2023 (BMK 10.30 Uhr) - Feintool: Ergebnis 2023 (MK 09.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis 2023 (Conf. Call 13.30 Uhr) - Medmix: Ergebnis 2023 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Sulzer: Ergebnis 2023 (BMK/Webcast 10.00 Uhr) Freitag: - Calida: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2023 (Donnerstag) Arbeitskräfteerhebung Q4 (Donnerstag) Beschäftigungsbarometer Q4 (Freitag) Erste Schätzung Logiernächte Januar 2024 (Freitag) - SNB: Zahlungsmittelumfrage 2023 (Freitag) Ausland: - ZO: Verbrauchervertrauen 2/24 (vorläufig) (16.00 Uhr) - US: FOMC Sitzungsprotokoll 31.1.24 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flexibles bietet zw. 15,00 und 18,75 Fr. IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9528 - USD/CHF: 0,8812 - Conf-Future: +54 BP auf 148,64 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,866 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,51 Prozent auf 11'457 Punkte - SLI (Dienstag): +0,27 Prozent auf 1'854 Punkte - SPI (Dienstag): +0,32 Prozent auf 14'948 Punkte - Dax (Dienstag): -0,14 Prozent auf 17'068 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,35 Prozent auf 7'795 Punkte

