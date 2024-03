- SMI vorbörslich: +0,18 Prozent auf 11'697,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,49 Prozent auf 38'715 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,96 Prozent auf 15'973 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,67 Prozent auf 39'740 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech: CFO Charles Boynton tritt Mitte Mai zurück Nachfolger wird zu einem späteren Zeitpunkt ernannt bestätigt Ausblick für Geschäftsjahr 2024 vorbörsliche Indikation -0,8 Prozent - Partners Group erweitert Anlageplattform um Lizenzgebühren für private Märkte - Swisscom: Moody's setzt Rating auf Review für Abstufung nach Vodafone-Deal - Comet: Paul Boudre als Nachfolger von Heinz Kundert als VRP vorgeschlagen Benjamin Loh als Nachfolger von Tosja Zywietz im VR vorgeschlagen - Idorsia und Viatris schliessen Transaktion für die Zusammenarbeit ab Viatris hat Vorabzahlung von 350 Mio. USD vollständig gezahlt - Meyer Burger gibt Konditionen für Bezugsrechtsemission von 200 Mio Fr. bekannt Ausgabe von bis zu 20'144'423'886 neuen Aktien Bezugspreis 0,01 Fr. mit Bezugsverhältnis von 28 zu 5 Sentis/DESRI mit Bezugsverpflichtungen von bis zu 67,5 Mio Fr. - BEKB und Axion Swiss Bank treten der Asset Management Association bei - DKSH schliesst exklusiven Distributionsvertrag mit Southern RNA in Indien ab - Hypi Lenzburg. Marianne Wildi in den Verwaltungsrat gewählt Pierer-Tochter KTM übernimmt Mehrheit an MV Agusta vorzeitig NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock, Inc. meldet Anteil von 3,499 Prozent - GAM meldet Eigenanteil von 1,075 Prozent/6,363 Prozent - Nestlé: Capital Group meldet Anteil von <3 Prozent - Polypeptide: Newtyn Management, LLC meldet Anteil von 3,009 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Spexis: Cystic Fibrosis Foundation meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Meyer Burger: aoGV Kapitalerhöhung (14.00 Uhr) Dienstag: - Partners Group: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Newron: Ergebnis 2023 - Vetropack: Ergebnis 2023 (BMK 10.15 Uhr) - GV: Schindler (14.30 Uhr), SPS (16.00 Uhr) Mittwoch: - Cosmo: Ergebnis 2023 (Conf. Call 11.00 Uhr/Investorentag 15.00 Uhr) - GV: Bellevue (16.00 Uhr), CPH (15.30 Uhr), Novavest (09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2024 (Dienstag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (1. Handelstag 22.3.) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) - Swiss Steel (aoGV 4.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Dätwyler (3,20 Fr.) per 19.03: - Hypi Lenzburg (120,00 Fr.) per 21.03: - Schindler (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9627 - USD/CHF: 0,8838 - Conf-Future: -15 BP auf 149,00 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,736 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,38 Prozent auf 11'676 Punkte - SLI (Freitag): -0,49 Prozent auf 1'913 Punkte - SPI (Freitag): -0,29 Prozent auf 15'329 Punkte - Dax (Freitag): -0,03 Prozent auf 17'937 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,33 Prozent auf 8'164 Punkte

awp-robot/sw/uh