- SMI vorbörslich: +0,41 Prozent auf 11'666,22 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,03 Prozent auf 39'512 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,25 Prozent auf 16'369 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,03 Prozent auf 40'816 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel nimmt in New Jersey neues Mode-Verteillager in Betrieb - SIG: Thomas Dittrich als neues VR-Mitglied vorgeschlagen VRP Andreas Umbach gibt Amt an GV 2025 ab - Nachfolgesuche läuft - Swatch-VRP: Werden noch viel erreichen und investieren weiter in Produkte Starker Franken hat keinen Einfluss auf langfristige Strategie Stützen bleiben CH-Produktion, Innovation und Marktpräsenz Wollen nicht nur mehr Umsatz erzielen, sondern auch Jobs schaffen Chef Nick Hayek verdient 6,7 Millionen Franken - Aevis 2023: Umsatz 953,0 Mio Fr. (VJ 1,14 Mrd) Nettoverlust nach Abschreib. u Finanzierungskosten 35-45 Mio erw. - DocMorris 2023: EBITDA adj. -34,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -33,3 Mio) EBITDA -38,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -42,9 Mio) Reingewinn -117,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: -100,2 Mio) 2024: Neu adj. EBITDA von 0 bis -35 Mio Fr. erwartet Umsatzzuwachs von 10 Prozent erwartet Investitionsausgaben von 30 Mio bis 40 Mio Fr. erwartet Mittelfristig wieter EBITDA-Zielmarge von 8 Prozent anvisiert vorbörsliche Indikation -1,0 Prozent - Hochdorf 2023: Umsatz 307,8 Mio Fr. (VJ 292,1 Mio) EBITDA +7,8 Mio Fr. (VJ -10,1 Mio) Reinergebnis -10,2 Mio Fr. (VJ -15,8 Mio) Ansprache potenzieller Investoren läuft Fokussieren vorerst auf das Kerngeschäft - Peach 2023: Gewinn nach. St. -193,9 Mio Euro (AWP-Konsens:-206,6 Mio) Betriebsergebnis (FFO I) 22,8 Mio Euro (AWP-Konsens: 22,2 Mio) Mieteinnahmen 120,9 Mio. Euro (AWP-Konsens: 121,6 Mio) adj. EBIDA-Marge bei 54,7 Prozent (VJ 50,9 Prozent) 2024: erwarten FFO I von 17-19 Mio Euro Erwarten höhere Mieteinnahmen von 124 bis 126 Mio Euro Peach sind optimistisch für 2024 - R&S 2023: Dividende 0,25 Fr. Adj. EBIT 37,5 Mio Fr. (VJ 9,1 Mio) Reingewinn 11,6 Mio Fr. (VJ 4,3 Mio) EBIT 28,7 Mio Fr. (VJ 7,7 Mio) Auftragseingang 264,6 Mio Fr. (VJ 240,9 Mio) 2024: Umsatzwachstum von 9-12 Prozent erwartet EBIT-Marge in einer Bandbreite von 16-18 Prozent erwartet Guter Start ins Jahr untermauert die Aussichten - Warteck Invest 2023: EBIT ohne Neubewertung 30,3 Mio Fr. (VJ 26,1 Mio) Konzerngewinn 16 Mio Fr. (VJ 21,8 Mio) Dividende 70 Fr. (VJ 70 Fr.) EBIT 26,6 Mio Fr. (VJ 31,1 Mio) Leerstandsquote 1,3 Prozent (VJ 2,0 Prozent) 2024: Halten weiter Ausschau nach Akquisitionsobjekte Planen Kapitalerhöhung von bis zu 61'875 neuen Aktien - Ascom ernennt Kalina Scott zur neuen CFO - Avolta: Vertragsverlängerung und -erweiterung in Edinburgh - Glarner Kantonalbank betreibt ihre Bancomaten neu über SSFN - Helvetia: S&P bestätigt Kreditrating «A+» mit Ausblick «stabil» - LLB: Andreas Gerber wird neues Mitglied der Gruppenleitung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Galderma-IPO: Emissionspreis bei 53 Fr. festgelegt (Bandbreite 49-53 Fr.) Börsengang wg. starker Nachfrage um Vielfaches überzeichnet Emissionspreis entspricht Marktkapitalisierung von 12,6 Mrd Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - FED belässt Leitzins bei 5,25-5,50 Prozent (Prog 5,25-5,50) sieht weiter 3 Zinssenkungen im laufenden Jahr sieht höhere Zinsen 2025 und 2026 erhöht Wachstumsprognosen Powell: Inflation ist substanziell gesunken - aber immer noch zu hoch Denken Leitzins hat Gipfel im aktuellen Zyklus erreicht Angemessen den Leitzins irgendwann in diesem Jahr zu senken Wollen mehr Daten sehen - um Vertrauen zu gewinnen WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: Capital Group meldet Anteil von <3 Prozent - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,1 Prozent - Newron: Newron meldet Eigenanteil <3 Prozent/18,343 Prozent; CVI Investments 11,464 Prozent - Peach Property: Beat Frischknecht meldet 10,722 Prozent; Rainer-Marc Frey 16,679 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swatch BMK Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - DocMorris: Conf. Call Ergebnis 2023 (11.00 Uhr) - Hochdorf: Webcast Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - Peach Property: Conf. Call Ergebnis 2023 (11.00 Uhr) - Warteck Invest: Webcast Ergebnis 2023 (10.00 Uhr) - GV: ABB (10.00 Uhr), Givaudan (10.30 Uhr), Also (14,30 Uhr), BB Biotech (15.00 Uhr), Oerlikon (09.30 Uhr) Freitag: - CFT: Ergebnis 2023 (07.00 Uhr) - Galderma Pharma SA: IPO - 1. Handelstag (ab 09.00 Uhr) - GV: EFG International (14.00 Uhr) Montag: - Epic: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.30 Uhr) - GV: Belimo (17.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 /Uhr/MK 10.00 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q4 (Freitag) - KOF: Consensus Forecast (Montag) Ausland: - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröff.) (09.30 Uhr) - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröff. ) (10.00 Uhr) Leistungsbilanz 1/24 (10.00 Uhr) - GB: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröff.) (10.30 Uhr) BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q4/23 (13.30 Uhr) Philadelphia Fed Outlook 3/24 (13.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13.30 Uhr) S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröff.) (14.45 Uhr) Frühindikator 2/24 (15.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 2/24 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (1. Handelstag 22.3.) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechte-Handel (20.-26.3.) - Swiss Steel (aoGV 4.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Schindler (5,00 Fr.) per 22.03: - Bellevue (1,15 Fr.) - CPH (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9681 - USD/CHF: 0,8849 - Conf-Future: +39 BP auf 149,40 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,697 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,35 Prozent auf 11'619 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,35 Prozent auf 1'905 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,33 Prozent auf 15'249 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,15 Prozent auf 18'015 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,16 Prozent auf 8'161 Punkte

