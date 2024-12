- SMI vorbörslich: -1,42 Prozent auf 11'473,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -2,58 Prozent auf 42'327 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -3,56 Prozent auf 19'393 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,69 Prozent auf 38'814 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Prasinezumab verfehlt bei Parkinson-Phase-II-Studie primären Endpunkt Arbeiten mit Behörden zusammen, um nächste Schritte zu evaluieren - SoftwareOne fusioniert mit Crayon Fusioniertes Unternehmen mit einem Umsatz von rund 1,6 Mrd Fr. Abschluss Transaktion für Q3 2025 erwartet Crayon-Aktionäre erhalten 0,8233 neue Aktien + NOK 69 in bar Kaufpreis entspricht Prämie von 36 Prozent Synergieeffekt bei laufenden Kosten von 80-100 Mio Fr. Transaktion äusserst wertsteigernd für Aktionäre Erwarteter Zuwachs des Gewinns pro Aktie bis 2026 von ca. 25 Prozent Ausschüttungsquote (30-50 Prozent) auch nach Abschluss der Transaktion Gründungsaktionäre unterstützen Deal Raphael Erb und Melissa Mulholland werden zu Co-CEOs Schaffen bis zu 72 Millionen neuen Aktien zur Finanzierung des Deals Finanzierung via Überbrückungskredite von ca. 700 Mio Fr. Gründungsaktionäre stimmen für Kapitalerhöhung Möglichkeit einer Zweitkkotierung in Oslo wird geprüft Ob Doppelkotierung möglich ist, ist ungewiss Crayon soll mit zwei Vertreter in VR einziehen - Kardex: Kardex Remstar wird künftig direkt vom CEO Jens Hardenacke geführt Divisions-CEO von Kardex Remstar Urs Siegenthaler zieht sich zurück - Novavest meldet erste Erfolge seit der Fusion mit SenioResidenz Leerstandsquote 2024 sinkt ggü 2023 von 4,1 Prozent auf unter 3 Prozent - Spexis wird dekotiert per 20.3.2025 erhält Verlängerung für Nachlassstundung bis 25. Mai 2025 - BEKB ernennt Christian Schüpbach zum Leiter des Departements Marktservices - Ci-Com-Aktionäre stimmen VR-Anträgen zu - Noch keine Revisionsstelle - HBM kann NAV dank IPO von Portfoliounternehmen erhöhen - Investis übernimmt Wohnliegenschaften in Waadt für 139 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Unilabs übernimmt Zürcher Dermatopathologie-Anbieter Kempf und Pfaltz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte November zum VM real -10,8 Prozent, nominal -11,0 Prozent (saisonber.) BAZG: Importe November zum VM real -2,8, nominal -3,6 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss November 3,96 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte Oktober unbereinigt 2,41 Mrd Fr. (nom. -3,8 Prozent gg VJ) - FED: Leitzins sinkt auf 4,25 bis 4,50 Prozent (PROGNOSE 4,25-4,50) Median der Zinsprognose signalisiert für 2025 Zinssenkungen um 0,50 Pkte Median der Inflationsprognose für 2025 auf 2,5 Prozent angehoben (von 2,1 Prozent) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,998 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent; Ameriprise Financial, Inc. 3,014 Prozent - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,007 Prozent - Mobilezone: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,003 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 13,513 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - SoftwareOne: MK zu Übernahme (9.00 Uhr) Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Baupreisindex im Oktober (08.30 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Freitag) - UBS-CFA Index Dezember (Montag) Ausland: - ZO: EZB, Leistungsbilanz 10/24 (10.00 Uhr) - GB: Notenbank-Entscheidung (13.00 Uhr) - US: BIP Q3/24 (3. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Privater Konsum (3. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) PCE-Kernrate (3. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Frühindikator 11/24 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 11/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5.60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen (geplant): - Orascom DH: Nach Vollzug des Angebots geplant - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis (per 20.03.2025) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9346 - USD/CHF: 0,8986 - Conf-Future: -11 BP auf 150,27 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,291 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,87 Prozent auf 11'639 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,72 Prozent auf 1'927 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,71 Prozent auf 15'508 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,02 Prozent auf 20'243 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,37 Prozent auf 7'385 Punkte

awp-robot/sw/