- SMI vorbörslich: -0,28 Prozent auf 11'382,78 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,04 Prozent auf 42'342 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,10 Prozent auf 19'373 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,29 Prozent auf 38'702 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Arbonia: EU-Genehmigung für Verkauf Climate an Midea Ende Januar 25 erwartet Geplanter Verkauf von restlichen zuständigen Behörden genehmigt erwartet Abschluss des Verkaufs der Klimadivision Ende Januar - Cicor 2024: leichter Rückgang des org. Wachstums erwartet Umsatz von 470 bis 490 Mio Fr. erwartet EBIT zwischen 55 und 60 Mio Fr. erwartet 9M: Nettoumsatz 351,7 Mio Fr. Organische Umsatzentwicklung -3,5 Prozent - über Gesamtmarkt Op. Marge 11,6 Prozent (VJ: 11,2 Prozent); EBITDA 40,7 Mio Fr. (VJ 32,9 Mio) Nettoergebnis 17,4 Mio Fr. (VJ: 11,5 Mio Fr.) - Idiorsia 2024: Quiviq Nettoumsatz von 55 Mio Sfr erwartet op. Verlust von rund 260 Mio Fr. erwartet Non-GAAP-Betriebsverlust von rund 350 Mio Fr. erwartet Operativer Verlust (US-GAAP) von rund 260 Mio Fr. erwartet Verzögerungen bei den Verhandlungen über Rechte an Aprocitentan Verzögerungen bei Verhandlungen über Rechte an Aprocitentan Gespräche mit Anleihegläubigern über Restrukturierung der Schulden Unterzeichnung wird 2024 wohl nicht zustande kommen Verhandlungen dauern an - keine Garantie auf eine Einigung Prüfen Optionen zur Erweiterung des operativen Cash-Runway Prüfen alle stategischen Optionen vorbörsliche Indikation -19,9 Prozent - DKSH vertreibt Zellanalysesysteme von Countstar in Malaysia - Hochdorf-Muttergesellschaft erhält Verlängerung der Nachlassstundung - Santhera erhält Zulassung in Hongkong für Agamree (Vamorolon) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Montana-Tech-Tochter Varta: Anlegerschützer wollen Sanierung stoppen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Produzentenpreise November +0,1 Prozent gg Vorjahr (Prognose -0,3) Produzentenpreise November +0,5 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,3) - GB: Detailhandelsumsatz November +0,2 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,5) Detailhandelsumsatz November +0,5 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Silchester International Investors LLP meldet Anteil von 15,118 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,001 Prozent - Comet: Swisscanto Fondsleitung meldet Anteil von 3,036 Prozent - Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,142 Prozent - Novavest: Bank J. Safra Sarasin AG meldet Anteil von 3,884 Prozent - Peach Property: Rainer-Marc Frey meldet Anteil von 16,418 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 17,299 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Publikation PUK-Bericht zur Notrettung der CS (10.30 Uhr) Montag: - Keine Termine Dienstag (24.12.): - SIX geschlossen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr) - UBS-CFA Index Dezember (Montag) Ausland: - IT: Verbrauchervertrauen 12/24 (10.00 Uhr) Industrieumsatz 10/24 (11.00 Uhr) - US: Konsumentenausgaben 11/24 (14.30 Uhr) Private Einkommen 11/24 (14.30 Uhr) PCE-Preisindex 11/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Cicor: Pflichtangebot von OEP zu 55,17 Fr. (6.1. - 31.1.) - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5.60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen (geplant): - Orascom DH: Nach Vollzug des Angebots geplant - ENR Russia (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis (per 20.3.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,8973 - USD/CHF: 0,9313 - Conf-Future: -54 BP auf 149,73 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,28 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,93 Prozent auf 11'415 Punkte - SLI (Donnerstag): -2,01 Prozent auf 1'889 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,79 Prozent auf 15'230 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,35 Prozent auf 19'970 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,97 Prozent auf 7'294 Punkte

