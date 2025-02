- SMI vorbörslich: +0,18 Prozent auf 12'615,40 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,99 Prozent auf 44'303 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,36 Prozent auf 19'523 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,04 Prozent auf 38'801 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: Französischer Politiker übt Kritik an Abfüllmethoden von Perrier - Novartis löscht Diversity-Seite seiner amerikanischen Karriereseite - Cosmo: Akne-Mittel Winlevi erhält Zulassung in Grossbritannien - Santhera ernennt Catherine Isted zur neuen Finanzchefin Derzeitiger CFO Andrew Smith tritt nach 5 Jahren zurück - SFS kann Windrad auf Firmenareal nach Abstimmung in Au SG nicht bauen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 3,02 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,199 Prozent - DocMorris: The Goldman Sachs , Inc. meldet Anteil von 3,526 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 2,999 Prozent - Santhera: Idorsia Pharmaceuticals meldet Anteil von 8,323 Prozent - U-blox: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 4,939 Prozent - Wisekey: Josef Arber meldet Anteil von 21,524 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - SGS: Ergebnis 2024 (Webcast 10.00 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis 2024 (Conf. Call 09.45/BMK 11.00 Uhr) - Mittwoch: - Schindler: Ergebnis 2024 (Webcast 09.30 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2024 (BMK 11.00 Uhr) - SGKB: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2025 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidg. Anleihe - Ankündigung/Ergebnis (Dienstag/Mittwoch) - Ausland: - ZO: Sentix-Investorvertrauen 2/25 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02.2025 Übernahmeangebote: - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (Nachfrist 12.-25.2.) Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Swiss Steel (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,940 - USD/CHF: 0,911 - Conf-Future: -35 BP auf 148,56 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,346 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,24 Prozent auf 12'593 Punkte - SLI (Freitag): -0,36 Prozent auf 2'071 Punkte - SPI (Freitag): -0,28 Prozent auf 16'710 Punkte - Dax (Freitag): -0,53 Prozent auf 21'787 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,03 Prozent auf 7'973 Punkte

awp-robot/sw/