- SMI vorbörslich: +0,16 Prozent auf 12'819,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,16 Prozent auf 44'628 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,07 Prozent auf 20'056 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,24 Prozent auf 38'678 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich 2024: Betriebsergebnis 7751 Mio USD (AWP-Konsens: 7682 Mio) Reinergebnis 5814 Mio USD (AWP-Konsens: 5656 Mio) Dividende 28,00 Fr. (AWP-Konsens: 28,10 Fr.) Combined Ratio 94,2 Prozent (AWP-Konsens: 94,1 Prozent) Eigenkapital 25'472 Mio USD (AWP-Konsens: 25'823 Mio) SST-Quote bei geschätzt 252 Prozent (VJ 234 Prozent) Kosten für Brände in Kalifornien von ca. 200 Mio USD vor Steuern Hurrikane Milton und Helene mit Kosten von rund 350 Mio USD 2025: Umsatzwachstum Nichtleben im mittleren einst. Prozentbereich erw. Betriebsgewinn in Lebensversicherung auf VJ-Niveau erwartet Bestätigt Strategieziele 2025 bis 2027 schlägt Thomas Jordan für Verwaltungsrat vor CEO: Aktienrückkäufe waren für 2024 kein Thema Kosten zu Kalifornien-Brände tief - Versichern keine Privathäuser CFO: Sehen sehr gute Wachstumschancen in unserem Geschäft vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - BKB 2024: Reinergebnis 186,3 Mio Fr. (VJ 169,4 Mio) Geschäftserfolg Konzern 275,24 Mio Fr. (VJ 275,9 Mio) Geschäftserfolg Konzern 275,2 Mio Fr. (VJ 275,9 Mio) Geschäftserfolg Stammhaus 225,9 Mio Fr. (VJ 214,1 Mio) Ergebnis Stammhaus 172,9 Mio Fr. (VJ 157,4 Mio) Dividende 4,50 Fr. (inkl. Sonderdivid.) (VJ 3,25 Fr.) 2025: Geopolitik, Staatsverschuldung, Konjunktur als Unsicherheiten Überzeugt, an «erfreuliches» Ergebnis 2024 anzuknüpfen Tochter Bank Cler hält Gewinnniveau und steigert Anzahl Zak-Kunden weiter - Cembra 2024: Reinergebnis 170,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 167,5 Mio) Dividende 4,25 Fr. (AWP-Konsens: 4,18 Fr.) Geschäftsertrag 550,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 539,7 Mio) Nettofinanzforderungen 6625 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6853 Mio) 2025: Höherer Reingewinn und EKP-Rendite von 14-15 Prozent (bisher mind. 15 Prozent) - TKB 2024: Reinergebnis 158 Mio Fr. (VJ 159 Mio) Dividende 3,40 Fr. (VJ 3,30 Fr.) Geschäftserfolg 218,8 Mio Fr. (VJ 228,1 Mio) Geschäftsertrag 420,3 Mio Fr. (VJ 426,9 Mio) 2025: Umsetzung der Unternehmensstrategie 2023 bis 2027 auf Kurs tieferer Unternehmenserfolg als 2024 erwartet - Zug Estates 2024: Neubewertungen 24,75 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,0 Mio) EBIT 76,81 Mio Fr. (AWP-Konsens: 70,9 Mio) Dividende 47,00 Fr. (AWP-Konsens: 47,30 Fr.) Liegenschaftsertrag 69,28 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,0 Mio) Reinergebnis 58,72 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,5 Mio) 2025: Erwarten bei Immobilien leicht höheren Liegenschaftenertrag Erwarten Konzernergebnis ohne NB und Sondereff.VJ-Niveau - Forbo: CEO Jens Fankhänel zieht sich wegen Krankheit vorübergehend zurück CFO Andreas Jaeger übernimmt interimistisch Unternehmensleitung - Meyer Burger: Verlängern Brückenfinanzierung bis zum 28. Februar Einberufung Anleihegläubigerversamml. 2027+2029 Wandelanleihen schliesst Liefervertrag unter italienischem Förderprogramm ab - Avolta gewinnt 15-jährigen Auftrag am JFK International Airport in New York - DKSH mit Auftrag von Vida Water in Singapur - Dormakaba schliesst Veräusserung seines Geschäfts in Kuwait ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte Januar zum VM real -3,9 Prozent, nominal -6,9 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss Januar 4,03 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe Januar zum VM real -1,9 Prozent, nominal -6,8 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte Januar unbereinigt 1,99 Mrd. Fr. (nom. +4,1 Prozent gg VJ) - Ausland: - DE: Erzeugerpreise Januar +0,5 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,2) Erzeugerpreise Januar -0,1 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,306 Prozent - Fundamenta: Swiss Finance & Property meldet Anteil von 3,185 Prozent - Novartis meldet Eigenanteil von 10 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zurich Insurance: Conf. Call zu Ergebnis 2024 (13.00 Uhr) - BKB: BMK 2024 (09.00 Uhr) - Cembra: Conf. Call zu Ergebnis 2024 (10.30 Uhr) - TKB: BMK 2024 (11.00 Uhr) - Zug Estates: BMK 2024 (11.00 Uhr) Freitag: - Allreal: Ergebnis 2024 (BMK 9.30 Uhr, Opfikon) - Sika: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr, Zürich/online) - LLB: Ergebnis 2024 (BMK 10.30 Uhr, Zürich) - BB Biotech: Ergebnis 2024 - Calida: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr, Zürich/online) Montag: - Belimo: Ergebnis 2024 (BMK 10.30 Uhr, Zürich/online) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4 (8.30 Uhr) Logiernächte Dezember/Gesamtjahr 2024 (8.30 Uhr) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 (Montag) Ausland: - US: Philadelphia Fed Business Outlook 2/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Frühindikator 1/25 (16.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 2/24 (vorläufig, 16.00 Uhr) - US: EIA-Ölbericht (Woche, 18.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02.2025 Übernahmeangebote: - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (Nachfrist 12.-25.2.) Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Swiss Steel (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per 21.02: - Titlisbahnen (0,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9415 - USD/CHF: 0,9030 Conf-Future: -56 BP auf 146,65 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,507 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,74 Prozent auf 12'799 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,86 Prozent auf 2'098 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,67 Prozent auf 16'980 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,80 Prozent auf 22'434 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,96 Prozent auf 8'111 Punkte

