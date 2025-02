- SMI vorbörslich: +0,32 Prozent auf 12'848,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,01 Prozent auf 44'177 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,47 Prozent auf 19'962 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,26 Prozent auf 38'777 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 2024: EBITDA 2269,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2244 Mio) EBITDA-Marge 19,3 Prozent (AWP-Konsens: 19,1 Prozent) Reingewinn 1247,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1205 Mio) Dividende 3,60 Fr. (AWP-Konsens: 3,54 Fr.; 2023: 3,30 Fr.) 2025: Umsatzwachstum in LW von 3-6 Prozent erwartet EBITDA-Marge von 19,5 bis 19,8 Prozent erwartet bestätigt die strategischen Ziele 2028 schlägt Kwok Wang Ng zur Wahl in den VR vor vorbörsliche Indikation +2,2 Prozent - Novartis: Ethos will an GV gegen Vergütungsbericht stimmen - Roche präsentiert neue Generation von Next-Generation-Sequencing - Allreal 2024: Ergebnis vor NB 122,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 119,9 Mio) EBIT vor NB 189,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 182,4 Mio) Reinergebnis 211,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 131,7 Mio) Mietertrag 221,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 221,6 Mio) Gesamtleistung 469,4 Mio CHF (VJ 483,3 Mio) Dividende 7,00 Fr. (AWP-Konsens: 7,10 Fr.) 2025: Erwarten operatives Ergebnis etwa auf Vorjahresöhe - BB Biotech 2024: bestätigt Reinergebnis 76 Mio Fr. (VJ -207 Mio) 2025: Mehr M&A-Aktivitäten erwartet - Calida 2024: Umsatz 231,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 237,6 Mio) EBIT 4,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8,7 Mio) EBIT bereinigt 6,4 Mio Fr. (VJ 10,9 Mio) EBIT-Marge adj. 2,8 Prozent (VJ 4,2 Prozent) Reinergebnis 14,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,9 Mio) Dividende 0,66 Fr. (AWP-Konsens: 0,63 Fr.) Thomas Stöcklin per 1. Juni 2025 neuer CEO Gregor Greber tritt aus VR aus - Andrea Sieber neu vorgeschlagen - Evolva 2024: Cash-Balance per Ende 2024 6,8 Mio Fr. Umsatzuntergrenze für Earn-Out-Periode (2024) nicht erreicht - LLB 2024: Geschäftsertrag 565,8 Mio Fr. (VJ 541,8 Mio) Reinergebnis 167,2 Mio Fr. (VJ 164,7 Mio) AuM 97,0 Mrd Fr. (H1: 94,3 Mrd) Nettoneugeld 2,79 Mrd Fr. (VJ 1,4 Mrd) Dividende 2,80 Fr. (VJ 2,70 Fr.) 2025: Konzernergebnis unter Vorjahr erwartet - Asmallworld ernennt Zain Richardson zum Chief Executive Officer - Cicor: OEP 80 B.V. hält laut provisorischem Endergebnis 41,21 Prozent - Peach Property: Holger Franz wird Generalbevollmächt. deutscher Gesellschaft. Group: Stefanie Koch wird ab 15. März Chief Operating Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Avolta: Helikon Investments Limited meldet Anteil von 5,158 Prozent - Cicor: OEP 80 B.V. hält laut provisorischem Endergebnis 41,21 Prozent - DocMorris: The Goldman Sachs , Inc. meldet Anteil von 4,033 Prozent - Hochdorf: ZMP meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,036 Prozent - Leclanché: Gruppe Al Aiban Saud/Leclanché/Pure Capital meldet 180,827 Prozent/98,496 Prozent - Novartis meldet Eigenanteil von 9,986 Prozent PRESSE FREITAG - Freitag: - Sika: BMK zu Ergebnis 2024 (10.00 Uhr) - Allreal: BMK zu Ergebnis 2024 (9.30 Uhr) - Calida: BMK zu Ergebnis 2024 (10.00 Uhr) - LLB: BMK zu Ergebnis 2024 (10.30 Uhr) Montag: - Belimo: Ergebnis 2024 (BMK 10.30 Uhr) Dienstag: - SIG Group: Ergebnis 2024 (Conf. Call/BMK 09.00/10.30 Uhr) - Bellevue: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - CPH: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis 2024 (BMK 10.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 2024 (Conf. Call/BMK 09.00/11.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis 2024 (nachbörslich, Conf. Call Mittwoch 14 Uhr) - Idorsia: Anleihe-Gläubigerversammlung (17.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 (Montag) Ausland: - FR: Geschäftsklima 2/25 (08.45 Uhr) Produzentenvertrauen 2/25 (08.45 Uhr) HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröff., 09.15 Uhr) - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröff., 09.30 Uhr) - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröff. 10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 (1. Veröff. 10.30h) - US: S&P Global USA PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste 2/25 (1. Veröff. 15.45h) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/25 (endgültig, 16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 1/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02.2025 Übernahmeangebote: - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (Nachfrist 12.-25.2.) Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Swiss Steel (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Titlisbahnen (0,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9432 - USD/CHF: 0,8985 - Conf-Future: -43 BP auf 146,22 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,536 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,07 Prozent auf 12'808 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,02 Prozent auf 2'098 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,08 Prozent auf 16'994 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,53 Prozent auf 22'315 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,02 Prozent auf 8'123 Punkte

awp-robot/sw/hr