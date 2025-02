- SMI vorbörslich: -0,12 Prozent auf 12'937,58 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,08 Prozent auf 43'461 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,21 Prozent auf 19'287 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,39 Prozent auf 38'238 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SIG Group 2024: Umsatz 3328,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 3325 Mio) Wachstum in LW adj. 3,9 Prozent (AWP-Konsens: 4,0 Prozent) EBITDA adj. 819,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 805,6 Mio) EBITDA-Marge adj. 24,6 Prozent (AWP-Konsens: 24,2 Prozent) Reinergebnis adj. 308,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 278,0 Mio) Dividende 0.49 Fr. (AWP-Konsens: 0,49 Fr.) 2025: Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent adj in LW adj EBITDA-Marge zwischen 24,5 und 25,5 Prozent mittelfristige Prognose bestätigt ähnliches Marktumfeld wie im Vorjahr erwartet Niren Chaudhary und Urs Riedener als neue VR vorgeschlagen VR gegen Wiederwahl von Laurens Last - wegen Rechtsstreit vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Bellevue 2024: Konzerngewinn 9,2 Mio Fr. (VJ 15,2 Mio) Geschäftsertrag 70,2 Mio Fr. (VJ 81,9 Mio) Kundenvermögen 5,8 Mrd Fr. (H1: 6,7 Mrd) Nettoneugeld -1117 Mio Fr. (VJ -1228 Mio) Dividende 0,70 Fr. (VJ 1,15 Fr.) Noch kein Aufschwung im Healthcare-Sektor - CPH 2024: Umsatz 323,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 350,4 Mio) EBITDA 53,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 55,3 Mio) Gewinn fortgef. Geschäft 34,4 Mio Fr. (VJ 45,0 Mio) Dividende 2,00 Fr. (AWP-Konsens: 2,03 Fr.; VJ 4,00 Fr.) Neu gruppiertes Unternehmen ist berechenbarer geworden 2025: rechnen mit höheren Umsätzen, op. und Nettoergebnis - Dormakaba H1: Umsatz 1421,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1413 Mio) Org. Wachstum 5,1 Prozent (AWP-Konsens: 4,3 Prozent) EBITDA adj. 216,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 215,2 Mio) EBITDA-Marge adj. 15,2 Prozent (VJ 14,6 Prozent) Reinergebnis 96,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 75,6 Mio) weitere Fortschritte bei Reduzierung der Komplexität erzielt Starkes Volumenwachstum in allen Kernländern 2024/25: Ausblick angehoben, org. Wachstum 3-5 Prozent, EBITDA-Marge rund 15,5 Prozent Hoher Auftragsbestand wird Dynamik im H2 unterstützen CEO: Starkes Momentum setzt sich fort, über alle Märkte René Peter per sofort zum CFO ernannt Beteiligt sich als Minderheitsaktionär an Safetrust Inc. vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - EFG veräussert synthetisches Lebensversicherungsportfolio Mit Transaktion werden Lebensversicherungs-Altlasten weiter abgebaut Verkauf hat leicht positiven Einfluss Ergebnis H1 - IVF Hartmann 2024: Umsatz 159,0 Mio Fr. (VJ 148,0 Mio) EBIT 23,1 Mio Fr. (VJ 16,8 Mio) Reinergebnis 20,3 Mio Fr. (VJ 15,1 Mio) Dividende 6,20 Fr. (VJ 8,20 Fr.) 2025: Umsatzerlöse auf Niveau des Vorjahres erwartet EBIT unter dem des Vorjahres erwartet - MCH Group baut bei Expomobilia 23 Stellen ab - PSP 2024: Liegenschaftsertrag 349,98 Mio Fr. (AWP-Konsens: 349,7 Mio) Reinergebnis 374,95 Mio Fr. (AWP-Konsens: 295,8 Mio) Ergebnis vor NB 231,78 Mio Fr. (AWP-Konsens: 261,2 Mio) EBITDA vor NB 304,92 Mio Fr. (AWP-Konsens: 303,9 Mio) Neubewertung 170,97 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73,4 Mio) Dividende 3,90 Fr. (AWP-Konsens: 3,90 Fr.) EBITDA 304,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 303,9 Mio) Transaktionsmarkt für attraktive Objekte hat sich verstärkt 2025: Erwartete Leerstandsquote 3,5 Prozent EBITDA (ohne LE) bei etwa 300 Mio Fr. erwartet Transaktionsmarkt sollte sich weiter verbessern vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - SPS will Aktien im Wert von 300 Mio Fr. via ABB ausgeben Angebot entspricht rund 4 Prozent der derzeit ausgegebenen Aktien Wollen profitable Wachstumschancen finanzieren Nettoerlöse werden voraussichtlich in nächsten 9-12 Mte eingesetzt Akquisitionspipeline hat erwartete Mieteinnahmen von mehr als 17 Mio Fr. vorbörsliche Indikation -2,0 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS . PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,217 Prozent - Idorsia: Gruppe Kyma Capital erhöht Anteil auf 8,397 Prozent - Julius Bär meldet Eigenanteil von 3,608 Prozent/3,445 Prozent - Klingelnberg: Jan Klingelnberg meldet Anteil von 56,508 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,257 Prozent - U-blox: Bank of America meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - SIG Group: Ergebnis 2024 (Conf. Call/BMK 09.00/10.30 Uhr) - Bellevue: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - CPH: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis 2024 (BMK 10.30 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 2024 (Conf. Call/BMK 09.00/11.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis 2024 (nachbörslich, Conf. Call Mittwoch 14 Uhr) - Idorsia: Anleihe-Gläubigerversammlung (17.30 Uhr) Mittwoch: - Adecco: Ergebnis 2024 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Emmi: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Implenia: Ergebnis 2024 (BMK 12.00 Uhr) - INA Invest Ergebnis 2024 (06.30 Uhr) - Medmix: Ergebnis 2024 (Webcast 08.30 Uhr) - U-blox: Ergebnis 2024 (BMK 14.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call Q4/2024 (14.00 Uhr, Zahlen Vorabend) - Naturenergie: Ergebnis 2024 (nachbörslich, Conf. Call 27.2.) Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis 2024 (BMK/Webcast 10.30/14.00 Uhr) - Bachem: Ergebnis 2024 (BMK 11.00 Uhr) - BLKB: Ergebnis 2024 (BMK 9.15 Uhr) - Bossard: Ergebnis 2024 (BMK 15.00 Uhr) - Bystronic: Ergebnis 2024 (BMK 11.00 Uhr) - Elma: Ergebnis 2024 - Feintool: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis 2024 - Intershop: Ergebnis 2024 (BMK 10.00) - Kudelski: Ergebnis 2024 (BMK 13.30 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis 2024 (Webcast 10.30 Uhr) - Naturenergie: Conf. Call zu Ergebnis 2024 (08.30 Uhr) - Sulzer: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Februar (Mittwoch) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Januar 2025 (Mittwoch) - Seco: BIP Q4 2024 (Detaillierte Schätzung) (Donnerstag) Ausland: - US: FHFA-Hauspreisindex 12/24 (14.30 Uhr) Verbrauchervertrauen 2/25 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 2/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Übernahmeangebote: - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (Nachfrist 12.-25.2.) Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Swiss Steel (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9393 - USD/CHF: 0,8971 - Conf-Future: +27 BP auf 146,56 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,518 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,04 Prozent auf 12'953 Punkte - SLI (Montag): -0,25 Prozent auf 2'109 Punkte - SPI (Montag): -0,07 Prozent auf 17'145 Punkte - Dax (Montag): +0,62 Prozent auf 22'426 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,39 Prozent auf 8'091 Punkte

