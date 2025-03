- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 13'085,88 Punkte (08.25 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,03 Prozent auf 41'953 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,33 Prozent auf 17'692 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,20 Prozent auf 37'677 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält FDA-Zulassung für dritte orale Fabhalta-Indikation - CFT 2024: Betriebsgewinn inkl. JV 152,4 Mio Fr. (VJ 127,7 Mio) Reingewinn IFRS 115,6 Mio Fr. (VJ 94,2 Mio) Dividende 6,75 Fr. (VJ 6,00 Fr.) 2025: Aktivitäten haben seit Jahresbeginn zugenommen - Perrot Duval 9 Mte: Umsatz 10,1 Mio Fr. (VJ: 13,6 Mio) Verlust 1,8 Mio Fr. (VJ -1,3 Mio) 2024/25: Umsatzrückgang auf rund 14 Mio Fr. (VJ 18,2) erwartet Verlust von 1,5-2,0 Mio Fr. erwartet (VJ -0,3 Mio) - SoftwareOne: Till Spillmann als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen Bundeskartellamt hat Crayon-Transaktion in Deutschland genehmigt - Galderma schlägt Wahl von Oliveira Marques in VR vor - Wisekey-Tochter Sealsq will 2025 zurück zu Wachstum NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Aebi Schmidt erhält Grossauftrag für Flughafen in Minnesota - Ruag International 2024: Umsatz 495 Mio Fr. (VJ 620 Mio) EBIT 20 Mio Fr. (VJ 28 Mio) Reinergebnis -2 Mio Fr. (VJ 1 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,982 Prozent - Forbo meldet Eigenanteil von 4,99 Prozent - Helvetia: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,01 Prozent - Idorsia: UBS meldet Anteil von <3 Prozent - Inficon: Ameriprise Financial, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,036 Prozent; UBS Fund Management <3 Prozent - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,028 Prozent PRESSE FREITAG - UBS prüft Wegzug ins Ausland (Bloomberg) Freitag: - CFT: Ergebnis 2024 (Webcast 10.30 Uhr) - GV: EFG International Samstag: - GKB: PS-Versammlung (11.00 Uhr), Chur Montag: - Metall Zug: Ergebnis 2024 - Addex: Ergebnis 2024 - Santhera: Investorentag 2025 (14.00 - 18.00 Uhr), Zürich - GV: Belimo, Novavest Dienstag: - MCH: Ergebnis 2024 - Baloise: Ergebnis 2024 (Conf. Call 11.30 Uhr) - Medacta: Ergebnis 2024 (Conf Call 13 Uhr) - Peach Property: Ergebnis 2024 - Skan: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr/Webcast 14.30 Uhr) - Kühne+Nagel: Capital Markets Day 2025 (ab 10.00 Uhr), London - GV: Roche, Schindler, Sika, Implenia WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (Montag 9 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q4 (Montag 9 Uhr) - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Februar 2025 (Montag 14 Uhr) Ausland: - FR: Geschäftsklima 3/25 (8.45 Uhr) Produzentenvertrauen 3/25 (8.45 Uhr) - ZO: Leistungsbilanz 1/25 (10 Uhr) Verbrauchervertrauen 3/25 (vorläufig, 16 Uhr) - DE: Abstimmung im Bundesrat über Milliarden-Finanzpaket von Union und SPD SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BB Biotech (1,80 Fr.) - SPS (3,45 Fr.) per 24.03: - Givaudan (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 0,957 - USD/CHF: 0,883 - Conf-Future: +22 BP auf 159,19 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,653 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,43 Prozent auf 13'097 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,30 Prozent auf 2'116 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,31 Prozent auf 17'317 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,24 Prozent auf 22'999 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,25 Prozent auf 8'094 Punkte

