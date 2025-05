- SMI vorbörslich: +0,16 Prozent auf 12'239,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +2,81 Prozent auf 42'410 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +4,35 Prozent auf 18'708 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,77 Prozent auf 38'307 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group übernimmt Rechenzentrumsplattform Digital Halo aus Singapur - Roche: Positive Daten zu Kombination mit Perjeta (Pertuzumab) bei Brustkrebs - Roche investiert 550 Mio USD in Ausbau US-Diagnostikstandort Indianapolis - Sonova-Verwaltungsrat wird auf acht Mitglieder schrumpfen - VAT: Moody's belässt Kreditrating auf 'Ba1' - Ausblick 'stabil' - BEKB: VRP Antoinette Hunziker-Ebneter tritt 2026 zurück Annelis Lüscher Hämmerli soll neue VR-Präsidentin werden - PSP Q1: Liegenschaftsertrag 86,91 Mio Fr. (AWP-Konsens: 88,6 Mio) EBITDA vor NB 74,64 Mio Fr. (AWP-Konsens: 76,6 Mio) Ergebnis vor NB 49,99 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,2 Mio) Reinergebnis 60,57 Mio Fr. (AWP-Konsens: 65,0 Mio) Gehen von anhaltend robuster Mietnachfrage aus Leichte Belebung auf Transaktionsmarkt erwartet 2025: Weiter EBITDA von 300 Mio Fr. vor NB erwartet Leerstand Ende Jahr unverändert bei 3,5 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation -1,4 Prozent - DKSH schliesst Partnerschaft mit INFItech Limited in Hongkong - Flughafen Zürich kauft Radisson-Blu-Gebäude für rund 155 Mio Fr. - Kuros stellt am Kapitalmarkttag strategische Prioritäten vor Zwahlen & Mayr wird Betrugsopfer mit Zahlungen in Höhe von 1,2 Mio EUR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: . Ausland: - GB: ARBEITSLOSENQUOTE MÄRZ 4,5 Prozent (PROGNOSE 4,5) - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - PSP Swiss Property: Conf. Call Ergebnis Q1 (09.00 Uhr) - Kuros: Capital Market Day (Webcast ab 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2025 (nachbörslich) - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich US) - GV: BEKB, Burkhalter, Castle Private, Orell Füssli, Sunrise Temenos, Zwahlen et Mayr Mittwoch - Orascom DH: Ergebnis Q1 - PEH: Ergebnis 2024 - Alcon: Conf. Call Q1 (14.00 Uhr) - GV: Holcim, Swiss Life, Avolta, GAM, R&S, Romande Energie, Santhera, Valiant, Villars Donnerstag: - Avolta: Trading Update Q1 (Webcast 14.30 Uhr) - HBM: Ergebnis 2024 - Lastminute: Trading-Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Züblin: Ergebnis 2024/25 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Skan: Kapitalmarkttag (ab 09.00 Uhr) - SPS: Capital Markets Day (ab 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2025 (Donnerstag) - Seco: BIP Q1 2025 (Erste Schätzung) (Donnerstag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte April 2025 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW Konjunkturerwartungen 5/25 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 4/25 (14.30 Uhr) Realeinkommen 4/25 (14.30 Uhr) SONSTIGES - EFV/SNB: Bund emittiert neue Anleihe 0,5 Prozent/2040 - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - DocMorris (Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung vom 13.5. - 19.5.) - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Alcon (0,28 Fr.) - Lonza (4,00 Fr.) - Metall Zug (20,00 Fr.) - ZGKB (220,00 Fr.) per 14.05: - Jungfraubahn (7,50 Fr.) - Vaudoise (24,00 Fr.) per 15.05: - BEKB (10,40 Fr.) - Burkhalter (4,85 Fr.) - Orell Füssli (4,40 Fr.) - Temenos (1,30 Fr.) per 16.05: - Swiss Life (35,00 Fr.) - Avolta (1,00 Fr.) - Romande Energie (1,44 Fr.) - Valiant (5,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9370 - USD/CHF: 0,8436 - Conf-Future: -131 BP auf 165,21 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,336 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,09 Prozent auf 12'220 Punkte - SLI (Montag): +1,36 Prozent auf 2'003 Punkte - SPI (Montag): +1,05 Prozent auf 16'721 Punkte - Dax (Montag): +0,29 Prozent auf 23'567 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,02 Prozent auf 7'850 Punkte

awp-robot/sw/