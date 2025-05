- SMI vorbörslich: +0,08 Prozent auf 12'279,46 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,00 Prozent auf 41'859 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,28 Prozent auf 18'926 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,59 Prozent auf 37'204 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel: erwirbt spanischen Strassenlogistikdienstleister TDN Übernahme wird sich direkt gewinnbringend auswirken Transaktion dürfte in kommenden Wochen abgeschlossen sein - Roche: FDA genehmigt Susvimo zur Behandlung der diabetischen Retinopathie Neue Zusammenarbeit mit Sequenzierungstechniker Broad Clinical Labs legt neue 2-Jahres-Daten zu Columvi vor - Curatis: Studie zeigt, dass Zielgruppe für C-PBTE-01 grösser als angenommen ernennt Kirsty Crame zum CMO und Timm Trenktrog zum CMC - PolyPeptide gibt Ausweitung des bestehenden Kreditrahmens bekannt Hauptaktionär Draupnir Holding verstärkt Unterstützung - SKAN übernimmt Metronik - positiver EPS-Beitrag ab 2025 Metronik mit Umsatz von 25 Mio Euro Kaufpreis wird vollständig über Bankdarlehen finanziert - Sunrise: platziert neue 550 Millionen EUR Anleihe mit Fälligkeit 2032 bestehende Laufzeitdarlehen mit neuem Bond refinanzieren - Pierer Mobility und Bajaj schliessen Call-Optionsvereinbarung ab - Siegfried erweitert Produktionskapazität für Augentropfen in El Masnou - Wisekey-Tochter Sealsq will 12,5 Mio Euro für Kauf von IC'ALPS SAS zahlen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - On Holding: Frühere H&M-Chefin Helmersson in Verwaltungsrat gewählt - Edmond de Rothschild wegen Geldwäscherei in Luxemburg verurteilt - Migros Bank erhält neuen Verwaltungsrat Alois Schärli PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,021 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Evolva: Alpha Capital meldet Anteil von 7,375 Prozent - Kuros: Alpha Capital meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - Nestlé will offenbar 73 Mio Fr. für Nescafé in Brasilien investieren (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Helvetia: aoGV (Fusion mit Baloise, 13.30 Uhr) - Baloise: aoGV (Fusion mit Helvetia, 16.00 Uhr) GV: Curatis, Peach Property Montag: - Keine Termine Dienstag: - Epic: Q1-Update - Lem: Ergebnis 2024/25 (BMK 10.30 Uhr) GV: MCH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (Montag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2025 (Dienstag) - Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 5/25 (08.45 Uhr) - US: Verkauf neuer Häuser 4/25 (16.00 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Holcim Spin off im Juni geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Partners Group (42,00 Fr.) - Swatch N/I (0,90 Fr./4,50 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) per 26.05: - Accelleron (1,25 Fr.) - Phoenix Mecano (19,00 Fr.) - TKB (3,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9358 - USD/CHF: 0,8265 - Conf-Future: -34 BP auf 164,01 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,388 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,89 Prozent auf 12'270 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,95 Prozent auf 2'002 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,84 Prozent auf 16'856 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,51 Prozent auf 23'999 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,98 Prozent auf 7'864 Punkte

awp-robot/sw/