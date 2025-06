STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag den negativen Vorgaben aus den USA anschliessen und schwächer starten. Die Freude über die erfreulich niedrige US-Inflation und die Fortschritte in den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China seien rasch verpufft. Dafür dürften nun zunehmende Spannungen im Nahen Osten zusätzlich für Verunsicherung an den Märkten sorgen. - SMI vorbörslich: -0,63 Prozent auf 12'238,37 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,00 Prozent auf 42'866 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,50 Prozent auf 19'616 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,63 Prozent auf 38'180 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär platziert Senior Unsecured Notes im Umfang von 500 Mio Euro - Novartis legt positive Studiendaten für Fabhalta bei PNH vor - Airesis erhält weiteren Aufschub zur Publikation des Jahresberichts - Fitch bewertet Basler Kantonalbank weiterhin mit Bestnote - GAM ernennt Mirko Ranno zum Vertriebschef für Deutschland und Österreich - HT5 sichert sich Zustimmung zu Anleiheänderung für Sanierung vorzeitig - Huber+Suhner eröffnet neue Produktionsstätte in Polen - Molecular Partners legt positive Phase1/2a-Daten zu MP0533 bei AML vor - Sulzer eröffnet Zentrum für Biopolymer-Forschung in Winterthur - Sunrise hat mit der Abschaltung von 3G begonnen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Raiffeisen-Rating von Fitch mit «A+» und «stabilem» Ausblick bestätigt - ZKB erhält von Fitch weiterhin «AAA»-Rating PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: INDUSTRIEPRODUKTION APRIL -0,6 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -0,5) INDUSTRIEPRODUKTION APRIL -0,3 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,2) BIP APRIL -0,3 Prozent GG VM (PROG -0,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,03 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,101 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2025 (nachbörslich) - GV: Relief Freitag: - HT5: Anleihengläubigerversammlung (10.00 Uhr) Montag - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2025 (Montag) - KOF Konjunkturprognose Sommer (Montag) - Seco: Konjunkturprognosen Sommer 2025 (Montag) Ausland: - DE: IfW Sommerkonjunkturprognose für Deutschland und die Welt (09.30 Uhr) IWH Konjunkturprognose (09.30 Uhr) RWI Konjunkturprognose (10.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 5/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.06: - Sonova (4,40 Fr.) - Novavest (1,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9409 - USD/CHF: 0,8167 - Conf-Future: -16 BP auf 163,39 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,294 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,29 Prozent auf 12'316 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,15 Prozent auf 2'014 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,21 Prozent auf 17'005 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,16 Prozent auf 23'949 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,20 Prozent auf 7'776 Punkte

