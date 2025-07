- SMI vorbörslich: +0,18 Prozent auf 11'943,27 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,63 Prozent auf 44'095 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,47 Prozent auf 20'370 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,08 Prozent auf 40'049 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim führt nach Amrize-Abspaltung neue Management- und Berichtsstruktur ein Nach neuer Struktur angepasste Q1-Zahlen vorbörsliche Indikation -1,0 Prozent - Partners Group trennt sich von Beteiligung an indischer Aavas - Cosmo 2030: 480 Mio EUR wiederkehrender Umsatz erwartet EBITDA von 195 Mio EUR und EBITDA-Marge von rund 40 Prozent angestrebt KI soll Wachstum massgeblich unterstützen - CPH: Zeochem übernimmt SiliCycle in Kanada SiliCycle erzielt mit 60 Mitarbeitenden Umsatz von 16 Mio CAD - GF schliesst Devestition von GF Machining Solutions ab Kaufpreis auf cash- und schuldenfreier Basis beträgt 630 Mio Fr. - Leclanché 2024: Reinverlust 67,7 Mio Fr. (VJ -70,5 Mio) Schulden in Höhe von bis zu 18 Mio Fr. in Eigenkapital umwandeln Machen starke Fortschritte mit Pinnacle-Partnerschaft 360 Mio Fr.-Investition soll in H2 2025 ausgezahlt werden - Peach Property: Verwaltungsrat beschliesst Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten Bezugsrecht 32:7; Angebotspreis 5 Franken je Aktie Ausgabe und erster Handelstag neue Aktien am 16. Juli gibt bis zu 10 Millionen neue Namenaktien aus - Galderma-Finanzchef Dittrich verlässt Unternehmen 2026 - Lastminute.com schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - Volumen 1,13 Mio Fr. - Mikron: Ammann Group muss laut UEK kein Übernahmeangebot vorlegen - Nebag H1: Reinergebnis +0,37 Mio Fr. (VJ -1,8 Mio) - Ypsomed erhält Auftrag in China zur Verabreichung einer Adipositas-Behandlung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - DSM-Firmenich kaut Hybrid-Anleihe über 750 Millionen Euro vorzeitig zurück - Migros/Hotelplan: Interhome-Käufer rechnet mit Abschluss bis Ende September PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: Stimmung in kleinen und mittleren Industriebetrieben deutlich besser WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - HT5: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,109 Prozent - Implenia: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: Janus Henderson plc meldet Anteil von 5,137 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Cosmo: Investorentag (ab 11.00 Uhr) Mittwoch - GV: Ypsomed Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze April 2025 (08.30 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Mai 2025 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2025 (Donnerstag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise Juni 2025 vorläufig (11.00 Uhr) - US: ISM Verarbeitendes Gewerbe Juni 2025 (16.00 Uhr) Bauinvestitionen Mai 2025 (16.00 Uhr) - Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Portugal SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - Amrize-Aktien ab sofort im SMI und SLI (SMI hat vorübergehend 21 Titel, SLI 31 Titel) Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: per 02.07: - HBM (7,50 Fr.) - Lastminute (0,41 EUR) per 04.07: - Ypsomed (2,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9331 - USD/CHF: 0,7920 - Conf-Future: -36 BP auf 161,20 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,41 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,49 Prozent auf 11'921 Punkte - SLI (Montag): -0,49 Prozent auf 1'958 Punkte - SPI (Montag): -0,44 Prozent auf 16'535 Punkte - Dax (Montag): -0,51 Prozent auf 23'910 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,44 Prozent auf 7'666 Punkte

