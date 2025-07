STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag dank positiven Vorgaben aus den USA fester erwartet. An der Technologiebörse Nasdaq gab es sogar einen neuen Rekord. Ob daraus für den Leitindex SMI nun noch ein Wochengewinn herausschaut, müsse sich aber erst noch weisen, heisst es am Markt. - SMI vorbörslich: +0,10 Prozent auf 11'974,28 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,52 Prozent auf 44'484 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,75 Prozent auf 20'886 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,27 Prozent auf 39'795 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler Q2: Auftragseingang 2939 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2942 Mio) Umsatz 2755 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2813 Mio) EBIT 346 Mio Fr. (AWP-Konsens: 337 Mio) Reinergebnis 274 Mio Fr. (AWP-Konsens: 267 Mio) EBIT adj. 372 Mio Fr. (AWP-Konsens: 352 Mio) EBIT-Marge adj. 13,5 Prozent (AWP-Konsens: 12,5 Prozent) Umsatzwachstum in LW in allen Regionen ausser China Modernisierungen mit starkem Wachstum, Service stetig Wachstum im Servicegeschäft in China schwächt sich leicht ab 2025: Ausblick bestätigt - Tiefes einstelliges Wachstum erwartet Streben weiterhin mittelfristig EBIT-Marge von 13 Prozent an PS vorbörsliche Indikation -0,4 Prozent - CPH H1: Umsatz 176 Mio Fr. (VJ 176,9 Mio) EBITDA 30,2 Mio Fr. (VJ 30,2 Mio) Reinergebnis 17,1 Mio Fr. (VJ 21,1 Mio) 2025: Ausblick bestätigt, operativ und Netto leicht über VJ - HBM Q1: Reinergebnis -140,0 Mio Fr. (VJ 26 Mio) Ergebnis von negativen Währungsentwicklungen geprägt 2025/26: Unsicherheiten dürften im H2 bestehen bleiben - Mikron H1: Umsatz 191,9 Mio Fr. (VJ 190,7 Mio) EBIT 21,6 Mio Fr. (VJ 14,9 Mio) Reinergebnis 18,3 Mio Fr. (VJ 14,6 Mio) Auftragseingang 220,7 Mio Fr. (VJ 220,9 Mio) EBIT-Marge 11,3 Prozent (VJ 7,8 Prozent) 2025: Im 2. Halbjahr ähnliches operatives Ergebnis wie 2024 erwartet Umsatzabschwächung wegen Staffelung von Projektabschlüssen im H2 - Rieter H1: Umsatz 336,2 Mio Fr. (VJ 421,0 Mio) Reinergebnis -20,0 Mio Fr. (VJ +1,7 Mio) Auftragseingang 355,4 Mio Fr. (VJ 403,4 Mio) EBIT -17,3 Mio Fr. (VJ +10,0 Mio) Kostensenkungsmassnahmen konsequent umgesetzt Sondereffekte und Restrukturierungskosten von 14,6 Mio Fr 2025: Ausblick nach unten angepasst Umsatzvolumen von 750-800 Mio Fr (bisher: rund 860 Mio Fr) Erwarten weiterhin stärkeres zweites Halbjahr EBIT am unteren Ende von 0 Prozent-4 Prozent - ohne Restrukturierungskosten vorbörsliche Indikation -5,9 Prozent - Avolta baut Geschäft am Flughafen San Antonio aus - Clariant: LyondellBasell klagt wegen Ethylen-Kartell auf 1,6 Mrd EUR - VP Bank ernennt Roland Kläy zum neuen Chief Financial Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Erzeugerpreise Juni +0,1 Prozent gg Vormonat (Prognose +0,1) Erzeugerpreise Juni -1,3 Prozent gg Vorjahr (Prognose -1,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Medacta: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil von <3 Prozent - Montana Aerospace: Gruppe Boas/De Hemricourt melden Anteil von <3 Prozent - Peach Property meldet Eigenanteil von 0,001 Prozent/9,417 Prozent - Swissquote: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,99 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Schindler: Conf. Call Ergebnis Q2 (10.00 Uhr) - Rieter: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) Montag: - Belimo: Ergebnis H1 Dienstag: - Givaudan: Ergebnis H1 - Julius Bär: Ergebnis H1 - Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 - Also: Ergebnis H1 - Bossard: Ergebnis H1 - Dätwyler: Ergebnis H1 - WKB: Ergebnis H1 - Temenos: Ergebnis Q2 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Juni 2025 (Dienstag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 5/25 (10.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 6/25 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/25 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9333 - USD/CHF: 0,8035 - Conf-Future: Kein Handel (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,465 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,43 Prozent auf 11'962 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,73 Prozent auf 1'984 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,59 Prozent auf 16'703 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,51 Prozent auf 24'371 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,72 Prozent auf 7'822 Punkte

awp-robot/sw/ra