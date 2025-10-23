STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag laut vorbörslichen Indikationen nur wenig verändert erwartet. Dabei sind die Vorgaben aus den USA und aus Fernost negativ. Denn die Handelsspannungen zwischen den USA und China scheinen sich wieder etwas zu verschärfen, und die Friedenshoffnungen im Ukrainekrieg haben einen Dämpfer erhalten. Derweil stützten die US-Zinssenkungshoffnungen weiterhin die Märkte. Hierzulande steht zudem die Bilanzsaison im Fokus. Dabei gibt es wie so oft Licht und Schatten. - SMI vorbörslich: +0,30 Prozent auf 12'651,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,71 Prozent auf 46'590 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,93 Prozent auf 22'740 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,44 Prozent auf 48'597 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma 9 Mte: Umsatz Nemluvio 263 Mio USD Umsatz Dermatology 804 Mio USD (AWP-Konsens: 785 Mio) Umsatz 3737 Mio USD (AWP-Konsens: 3693 Mio) Umsatz Skincare 1063 Mio USD (AWP-Konsens: 1062 Mio) Umsatz Beauty-Spritzen 1871 Mio USD (AWP-Konsens: 1845 Mio) Q3: Umsatz Beauty-Spritzen 631 Mio USD (AWP-Konsens: 605 Mio) Umsatz Dermatology 315 Mio USD (AWP-Konsens: 296 Mio) Umsatz Skincare 344 Mio USD (AWP-Konsens: 343 Mio) Umsatz 1289 Mio USD (AWP-Konsens: 1245 Mio) 2025: Ausblick erhöht Kern-EBITDA-Marge neu von 23,1-23,6 Prozent erwartet (alt: etwa 23 Prozent) Umsatzwachstum neu +17,0-17,7 Prozent erwartet (alt +12-14 Prozent) Investieren bis 2030 mehr als 650 Mio USD in Produktion in USA vorbörsliche Indikation +5,5 Prozent - Kühne+Nagel Q3: EBIT 285 Mio Fr. (AWP-Konsens: 306 Mio) Umsatz 6043 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5957 Mio) Reinergebnis 206 Mio Fr. (VJ 339 Mio) Rohertrag 2107 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2099 Mio) Konversionsrate 13,5 Prozent (AWP-Konsens: 14,5 Prozent) Q4: Unsicherheiten und Auswirkungen Handelskrieg werden anhalten Neues Kostensenkungsprogramm von über 200 Mio Fr. Handlungsbedarf wegen Überkapazitäten im Markt und Margendruck bezüglich Kostenentwicklung besteht Handlungsbedarf Transaktion für Apex Logistics im Q4 abgeschlossen Sparprogramm führt zu Abbau von 1000 bis 1500 Stellen Sparprogramm kostet mittleren zweistelligen Millionenbetrag Kosten für Sparprogramm werden im Q4 2025 und Q1 2026 verbucht 2025: EBIT-Ziel gesenkt: EBIT von über 1,3 Mrd Kühne+Nagel übernimmt von Partners Group Apex-Minderheitsbeteiligung vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent - Lonza 2025: Bisherige Prognosen bestätigt CDMO-Umsatzwachstum in LW bei 20 bis 21 Prozent erwartet CDMO Kern-EBITDA-Marge von 30 bis 31 Prozent erwartet Weitere Verträge für Vacaville in den kommenden Monaten erwartet Marge in Vacaville besser als erwartet Gute Fortschritte bei Carve-Out des CHI-Geschäfts CHI ist zum Wachstum zurückgekehrt vorbörsliche Indikation +4,0 Prozent - Roche 9 Mte: Umsatz Pharma 35'555 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35'731 Mio) Umsatz Diagnostics 10'307 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'356 Mio) Umsatz 45'862 Mio Fr. (AWP-Konsens: 46'087 Mio) Q3: Umsatz 14'918 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15'116 Mio) Umsatz Diagnostics 3348 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3397 Mio) Umsatz Pharma 11'570 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'767 Mio) 2025: Konzernausblick erhöht Neu Gewinnplus im hohen 1-stelligen-tiefen zweistelligen ProzentBereich Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt Umsatzrosion durch Biosimilars neu 0,8 Mrd (bisher 1,0 Mrd) erw. Nina Schwab-Hautzinger wird ab Feb. 2026 Head of Group Communications CEO: China wird auch in Zukunft wichtiger Markt sein Preisreform in China wird noch bis ins 2026 bemerkbar sein Pharma-Geschäft in China wächst unterdessen sehr stark Kommentiere aktuell nicht Stand der Verhandlungen mit US-Regierung Haben auch für Diagnostik-Sparte Lagerbestände in USA erhöht Prüfen, wie wir Diagnostik-Produktion weiter in USA verlagern Produzieren aber schon heute viele Instrumente in USA GS vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - SGS Q3: Umsatz 1729 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1698 Mio) Org. Wachstum 6,0 Prozent (AWP-Konsens: 4,7 Prozent) 2025: Ausblick bestätigt CEO: Sind auf Kurs die Mittelfristziele bis 2027 zu erreichen Sparprogramm auf Kurs: 100 Mio Fr. erreicht,weitere 50 Mio angepeilt Trump-Zölle beeinflussen bisher nicht, sorgen aber für Unsicherheit vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - Bystronic 9 Mte: Umsatz 445,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 462,5 Mio) Auftragseingang 467,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 472,7 Mio) Q3: Marktumfeld bleibt angespannt und Kunden sehr zurückhaltend noch keine Erholung in EMEA und APAC spürbar Americas und China büssten durch Zolldiskussion an Dynamik ein 2025: Guidance bestätigt - Galenica 9 Mte: Umsatz 3000 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3013 Mio) Umsatz Products & Care 1304,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1304 Mio) Umsatz Logistics & IT 2479,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2483 Mio) Umsatz Corp. & Elimin. -784,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: -778 Mio) 2025: Erwarten Umsatzanstieg zwischen 4 und 6 Prozent (bisher 3-5 Prozent) Erwarten EBIT-Steigerung zw. 10 und 12 Prozent (bisher 7-9 Prozent) Planen unverändert Dividende mindestens auf Vorjahresniveau vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent - Gurit 9 Mte: Umsatz 239,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 238,8 Mio) Umsatz Man. Solutions 24,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,5 Mio) Umsatz Marine & Industry 66,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 66,5 Mio) Umsatz Wind Materials 149,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 148,9 Mio) 2025: Prognose bestätigt - Umsatz rund 300 Mio Fr und gehaltene Marge - Inficon Q3: Umsatz 163,9 Mio USD (AWP-Konsens: 170,9 Mio) EBIT 22,9 Mio USD (AWP-Konsens: 30,3 Mio) EBIT-Marge 14,0 Prozent (AWP-Konsens: 17,4 Prozent) Reinergebnis 17,3 Mio USD (AWP-Konsens: 25,5 Mio) 2025: Ausblick gesenkt Umsatz neu 660-680 Mio USD erwartet (bisher: 660 - 690 Mio) Operative Marge neu bei 16 Prozent - 17 Prozent erwartet (bisher: rund 18 Prozent) vorbörsliche Indikation -7,4 Prozent - Avolta eröffnet neue Duty-Free-Stores am Flughafen Perth - Bachem kann seinen Zeitplan in Bubendorf einhalten - Fundamenta kündigt Kapitalerhöhung von bis zu 73 Millionen Franken an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenanteil von 19,906 Prozent/36,103 Prozent - Alcon: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - APG SGA: Stichting Admin. Bierlaire meldet Anteil von <3 Prozent; Cédric Frère 13,86 Prozent - CFT: Michael Leibowitz meldet Anteil von 3,226 Prozent - HT5: Bernhard Signorell meldet Anteil von 71,384 Prozent - Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Galderma: Conf Call zu Trading Update Q3 (15.30 Uhr) - Kühne+Nagel: Conf Call zu Ergebnis Q3 (14.00 Uhr) - Roche: Conf Call zu Umsatz 9 Mte (09.00) - SGS: Conf Call zu Umsatz Q3 (10.00 Uhr) - Inficon: Conf Call zu Ergebnis Q3 (09.30 Uhr) Freitag: - Holcim: Trading Update Q3 - Schindler: Ergebnis Q3 - Sika: Ergebnis 9 Mte - BB Biotech: Ergebnis Q3 - HBM: Ergebnis Q2 - LUKB: Ergebnis Q3 Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Protokoll geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr) Ausland: - FR: Geschäftsklima 10/25 (08.45 Uhr) Produzentenvertrauen 10/25 (08.45 Uhr) - TR: Zentralbank Zinsentscheid (12.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 10/25 (16.00 Uhr) - US: Verkauf bestehender Häuser 9/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Dormakaba (9,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9246 - USD/CHF: 0,7969 - Swiss Bond Index: -1 BP auf 140,06 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,163 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,07 Prozent auf 12'614 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,01 Prozent auf 2'041 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,05 Prozent auf 17'351 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,74 Prozent auf 24'151 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,01 Prozent auf 8'207 Punkte

