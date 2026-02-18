- SMI vorbörslich: +0,16 Prozent auf 13'775,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,07 Prozent auf 49'533 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,14 Prozent auf 22'578 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,02 Prozent auf 57'144 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize 2025: Umsatz 11'815 Mio USD (AWP-Konsens: 11'929 Mio) Umsatz Build. Materials 8514 Mio USD (AWP-Konsens: 8447 Mio) Umsatz Build. Envelope 3301 Mio USD (AWP-Konsens: 3387 Mio) EBITDA adj. 3007 Mio USD (AWP-Konsens: 3022 Mio) EBITDA-Marge adj. 25,5 Prozent (AWP-Konsens: 25,4 Prozent) Reinergebnis 1185 Mio USD (AWP-Konsens: 1294 Mio) Ordentliche Dividende 0,44 USD + Sonderdividende 0,44 USD 2026: Umsatz 12,29 Mrd USD bis 12,52 Mrd USD (+4 Prozent bis +6 Prozent) erwartet EBITDA adj. 3,25 Mrd bis 3,34 Mrd USD (+8 Prozent bis +11 Prozent) erwartet VR beantragt Aktienrückkaufprogramm bis zu 1,0 Mrd USD in 12 Monaten vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Novartis: Remibrutinib hat Ziele Phase III bei Urtikaria (CIndU) erreicht beantragt FDA-Zulassung für Remibrutinib bei chronischer Urtikaria - Novartis: Management-Verkauf über 3,82 Mio Fr. (30'743 Aktien) - Straumann 2025: Umsatz 2605 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2592 Mio) Org. Wachstum 8,9 Prozent (AWP-Konsens: 8,2 Prozent) EBIT 549 Mio Fr. (AWP-Konsens: 609 Mio) Kern-EBIT 655 Mio Fr. (AWP-Konsens: 651 Mio) Kern-Reinergebnis 478 Mio Fr. (AWP-Konsens: 486 Mio) Reinergebnis 358 Mio Fr. (AWP-Konsens: 456 Mio) EBIT-Marge 21,1 Prozent (AWP-Konsens: 23,5 Prozent) Kern-EBIT-Marge 25,2 Prozent (AWP-Konsens: 25,1 Prozent) Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,94 Fr.) Marktanteilsgewinne über die gesamte globale Präsenz hinweg Q4: Umsatz APAC 123,9 Mio Fr. (Q3: 144,3 Mio; Q2: 169,3 Mio) Umsatz LatAm 60,8 Mio Fr. (Q3: 62,3 Mio; Q2: 57,1 Mio) Umsatz EMEA 299,9 Mio Fr. (Q3: 234 Mio; Q2: 270,4 Mio) Umsatz Nordamerika 170,3 Mio Fr. (Q3: 161,6 Mio) 2026: Org. Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozent-Bereich erw. Anhaltende Marktvolatilität erwartet Verbesserung Kern-EBIT-Marge um 30-60 BP gegenüber 2025 erw. VR: Thomas und Marco Gadola stehen nicht zur Wiederwahl Sébastien Schatzmann und Wolfgang Becker zur Wahl vorgeschlagen vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - Sandoz erhält US-Zulassung für erweiterte Enzeevu-Anwendung - CPH 2025: Umsatz 334 Mio Fr. (VJ 323,3 Mio) EBIT 32,8 Mio CHF (VJ: 39,2 Mio) EBITDA 50,3 Mio Fr. (VJ 53,8 Mio) Nettoumsatz Verpackung 219,4 Mio Fr. (VJ: 206,0 Mio) Nettoumsatz Chemie 114,7 Mio Fr. (VJ: 117,3 Mio) Reinergebnis 23,4 Mio Fr. (VJ 34,4 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 2,00 Fr.) 2026: höheres EBITDA und EBIT sowie Nettoergebnis erwartet Beide Geschäftsbereiche rechnen mit höherem Umsatz und EBITDA Mittelfristziele bestätigt - EFG 2025: Geschäftsertrag 1669 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1645 Mio) Reinergebnis 325,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 386 Mio) Nettoneugeld 11,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,0 Mrd) Dividende 0,65 Fr. (AWP-Konsens: 0,68 Fr.) AuM 185 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 184,9 Mrd) CEO/CFO: Zum Jahresbeginn weiter hohe Niveaus bei Kundenaktivitäten Sehen uns weiter nach geeigneten Übernahmegelegenheiten um Kundenaktivitäten derzeit hoch - Investoren im Risk-on Modus Rechtsrückstellung UK-Prozess, weil nun bessere Schätzungen möglich vorbörsliche Indikation -1,4 Prozent - Sunrise 2025: Umsatz 2983 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2970 Mio) EBITDAaL adj. 1007 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1005 Mio) EBITDAaL-Marge adj. 33,8 Prozent (AWP-Konsens: 33,9 Prozent) Reinergebnis -108,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: -62,7 Mio) Free Cashflow adj. 379,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 384,6 Mio) Dividende 3,42 Fr. (AWP-Konsens: 3,42 Fr.) 2026: Dividende von 3,49 Franken je Klasse-A-Aktie erwartet Umsatz weitgehend stabilerwartet Rund 1 Mrd Fr. adj. EBITDAaL erwartet j Bereinigter FCF von 380 - 400 Mio Fr. erwartet Investitionen von unter 15 Prozent des Umsatzes erwartet vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Avolta gewinnt neuen 12-Jahres-Gastronomieauftrag am Airport Toronto Pearson - Barry-Callebaut-Grossaktionär Jacobs Holding bekräftigt Engagement - BVZ: Finanzchefin Kalbermatter verlässt Unternehmen Ende 2026 - Dätwyler schliesst Übernahme von Kaffeekapselhersteller Capsul'in ab - DocMorris: Deutsche Hausärzte kritisieren E-Patientenakte - GF nominiert Christopher Guerin zur Wahl in den Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore 2025: Umsatz 248 Mrd USD (VJ 231 Mrd) EBITDA adj. 13,5 Mrd USD (VJ 14,4 Mrd) EBIT adj. 6,0 Mrd USD (VJ 6,9 Mrd) Reinergebnis 0,4 Mrd USD (VJ -1,6 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz - Ausland - GB: VERBRAUCHERPREISE JANUAR +3,0 Prozent GG VJ (PROGNOSE +3,0) VERBRAUCHERPREISE JANUAR -0,5 Prozent GG VM (PROGNOSE -0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,006 Prozent - Barry-Callebaut-Grossaktionär Jacobs Holding bekräftigt Engagement - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 5,172 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,169 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,039 Prozent - Lastminute: Cannavale/lastminute.com/De Brabant melden Anteil von 45,471 Prozent - Novavest: Swiss Finance & Property meldet Anteil von 5,069 Prozent - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,065 Prozent - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,506 Prozent PRESSE MITTWOCH - Alpiq und Axpo blockieren Ausstieg der Stadt Zürich aus AKW Gösgen (Tamedia) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - CPH: Conf Call zu Ergebnis 2025 (9.00 Uhr) - EFG International: Conf Call zu Ergebnis 2025 (09.30 Uhr) - Straumann: Conf Call zu Ergebnis 2025 (10.30 Uhr) - Sunrise: Conf Call zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) - Amrize: Conf Call zu Ergebnis 2025 (14.00 Uhr) Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis 2025/Strategie-Update (Conf. Call 09.00) - Zurich: Ergebnis 2025 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis 2025 (Media Call 10.30 Uhr) - Novavest: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - TKB: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis 2025 (BMK 11.00 Uhr) Freitag: - Sika: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Allreal: Ergebnis 2025 (BMK 9.30 Uhr) - Siegfried: Ergebnis 2025 (BMK 10.30/14.00 Uhr) - LLB: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar (Donnerstag) - BFS: Industrieproduktion Q4 (Donnerstag) Ausland: - US: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (14.30 Uhr) Baubeginne- und genehmigungen 12/25 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 1/26 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 1/26 (15.15 Uhr) FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 0,9131 - USD/CHF: 0,7715 - Swiss Bond Index: +19 BP auf 140,10 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,269 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,71 Prozent auf 13'753 Punkte - SLI (Dienstag): +0,76 Prozent auf 2'179 Punkte - SPI (Dienstag): +0,74 Prozent auf 18'961 Punkte - Dax (Dienstag): +0,80 Prozent auf 24'998 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,60 Prozent auf 8'361 Punkte

awp-robot/sw/