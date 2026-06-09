STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit moderaten Verlusten in den Handel starten. Für etwas Entspannung sorgt die vorerst wiederhergestellte Waffenruhe zwischen Iran und Israel, auch wenn Marktteilnehmer die Lage weiterhin als fragil einschätzen.
- SMI vorbörslich: -0,20 Prozent auf 13'295,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,16 Prozent auf 50'786 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,86 Prozent auf 25'930 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,14 Prozent auf 65'392 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza ernennt Hans Trees zum Kommunikationschef - Sika eröffnet neues Werk und Technikzentrum in Belgien - Idorsia sichert sich Kredit von bis zu 250 Mio Fr. von Pharmakon refinanziert Schulden und verlängert Liquiditätsreichweite bis 2028 - SoftwareOne gibt sich neue Mittelfristziele 2030: Umsatz-CAGR im hohen einstelligen Prozentbereich angestrebt EBITDA-Marge soll auf über 28 Prozent steigen Dividenden-Ausschüttungsquote von 30-50 Prozent geplant Free-Cashflow-Conversion von über 60 Prozent erwartet Vorbörsliche Indikation +2,9 Prozent - Cham Swiss Prop. schliesst Übernahme von Minderheitsanteilen an Bredella ab - Sunrise zählt neu zu den Hauptsponsoren des Zurich Film Festival NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - EFV/SNB: Bund legt neue Anleihe 0,875 Prozent/2041 auf Ausland: - DE: Exporte April 0,9 Prozent gg VM (Prog -0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 5,355 Prozent - Belimo: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Dormakaba: Capital meldet Anteil von <3 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Leclanché: Pure Capital, meldet Anteil von 93,8 Prozent PRESSE DIENSTAG - Nestlé: Pai Partners steigt aus Bieterprozess für Wassersparte aus (Bloomberg) - UBS: Parlament prüft CET1-Unterlegung von 70-80 Prozent für Auslandstöchter (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - SoftwareOne: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2026 (nachbörslich) - GV: AMS Osram (10.00 Uhr) Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - US: Handelsbilanz 4/26 (14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 5/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Matador Private Equity (per 15.6.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.06: - Novavest (1,45 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9196 - USD/CHF: 0,7962 - Swiss Bond Index: -8 BP auf 137,9 Pkte (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,481 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,50 Prozent auf 13'321 Punkte - SLI (Montag): -0,20 Prozent auf 2'132 Punkte - SPI (Montag): -0,39 Prozent auf 18'853 Punkte - Dax (Montag): -0,58 Prozent auf 24'616 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,55 Prozent auf 8'199 Punkte
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(AWP)