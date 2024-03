Novartis hatte Anfang Februar seine Übernahmepläne für Morphosys verkündet. Der Pharmariese will 68 Euro je Aktie bieten und damit insgesamt 2,7 Milliarden Euro. Das Geschäft soll den bisherigen Angaben zufolge noch in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Novartis will das Biotechunternehmen aus Bayern dann von der Börse nehmen. Nach ersten regulatorischen Freigaben aus Österreich und in Deutschland fehlt noch grünes Licht von den Behörden in den USA. Daneben ist der Zukauf auch an die Bedingung geknüpft, dass 65 Prozent des Aktienkapitals Novartis angedient wird.