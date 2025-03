Sigmar Gabriel für Abrüstungsvorschlag an Moskau

Der frühere deutsche Aussenminister, Sigmar Gabriel (SPD), will die Stationierungspläne für US-Mittelstreckenraketen in Europa mit einem Abrüstungsangebot an Russland verbinden. «Ich würde mir wünschen, dass die Stationierungsentscheidung für neue Mittelstreckenraketen erstens nicht nur in Deutschland erfolgt und uns damit zum einzigen Zielland macht», sagte Gabriel der Zeitung «Rheinische Post». (Dienstag).